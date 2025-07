The Legend of Zelda: Schauspielende für Link und Zelda bekannt gegeben

Nintendo hat offiziell die Besetzung der Hauptrollen für den kommenden The Legend of Zelda-Kinofilm bekannt gegeben. Der in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Entertainment entsteht. In einem Statement von Shigeru Miyamoto auf X (ehemals Twitter) wurde bestätigt, dass Link von Benjamin Evan Ainsworth gespielt wird. Während Bo Bragason die Rolle der Prinzessin Zelda übernimmt.

Wer ist es geworden?

Benjamin Evan Ainsworth ist ein 16-jähriger britischer Schauspieler, der unter anderem durch seine Auftritte in The Haunting of Bly Manor, Son of a Critch und Disneys Pinocchio bekannt wurde. An seiner Seite steht die 21-jährige Bo Bragason. Die bereits Rollen in Produktionen wie King and Conqueror, The Jetty und The Radleys übernahm. Shigeru Miyamoto zeigte sich in seinem Beitrag begeistert von der Besetzung und freue sich darauf, beide Schauspieler in ihren Rollen auf der großen Leinwand zu sehen. Der Kinostart für The Legend of Zelda ist aktuell für den 7. Mai 2027 geplant.

Der Film wird von Avi Arad produziert, der unter anderem an Spider-Man: Into the Spider-Verse, Venom und Iron Man mitwirkte. Die Regie übernimmt Wes Ball, bekannt für die Maze Runner-Trilogie. Die Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda ist eines der ambitioniertesten Projekte von Nintendo im Bereich Film und soll das ikonische Fantasy-Universum erstmals mit echten Darstellern auf die Kinoleinwand bringen. Game2Gether wird euch in den kommenden Monaten weiterhin mit allen Infos rund um das Projekt versorgen.