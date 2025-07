The First Descendant: Alle Infos zur Roadmap & NieR-Crossover

Mit bombastischer Unreal Engine 5-Optik, actionreichen Bosskämpfen und charismatischen Charakteren konnte sich The First Descendant als fesselnder Koop-Loot-Shooter etablieren. Nun feiert das Sci-Fi-Epos von NEXON seinen ersten Geburtstag und zelebriert ihn mit einem echten Content-Feuerwerk.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

1 Jahr The First Descendant – das war das Descendant Fest 2025

Zum einjährigen Jubiläum veranstaltete NEXON das große Descendant Fest 2025, auf dem nicht nur ein Rückblick auf das erste Jahr geboten wurde, sondern auch jede Menge neue Inhalte enthüllt wurden, darunter das heiß erwartete Season 3: Breakthrough Update, das am 7. August 2025 erscheint.

In einer Infografik präsentierte das Studio spannende Statistiken: etwa die meistgespielten Descendants, die am häufigsten bezwungenen (oder bezwingenden) Colossi und globale Spielerzahlen. Ab dem 3. Juli können Spieler ihre persönliche Spielbilanz auf der offiziellen Website abrufen.

The First Descendant Season 3: Breakthrough, das steckt drin

Die neue Season bringt zahlreiche Features, darunter:

Neues Gebiet: Axion Plains – ein riesiges, offenes Schlachtfeld mit Dungeons, World Missions und mehr.

Neuer Raid: Colossus Field Raid – ein 8-Spieler-Kampf gegen den „Wall Crasher“, ein kolossaler Gegner mit verheerenden AoE-Angriffen.

Neues Fahrzeug: Hoverbike – für schnelle und stylische Fortbewegung in Axion.

Neue Heldin: Nell – eine Descendant mit telekinetischen Fähigkeiten, die Gegner markieren, buffen und Schilde spenden kann.

Crossover mit NieR: Automata – inklusive 2B & A2 als spielbare Descendants mit exklusiven Skins und Animationen.

Ein spielbarer Vorgeschmack folgt am 24. Juli, wenn die Season 3-Demo startet. Dort können Spieler bereits Nell testen, gegen den Wall Crasher antreten und das Hoverbike in Axion ausprobieren.

Neueinsteiger willkommen: Boost-Up-Event & Mobile App

Um neuen (und zurückkehrenden) Spielern den Einstieg zu erleichtern, startet mit Season 3 das „Descendant Boost Up“-Event, bei dem man direkt im Midgame durchstarten kann, inklusive Ausrüstung und angepasstem Schwierigkeitsgrad. Das „Boost Path“-System hilft zusätzlich beim Erlernen der Kernmechaniken.

Außerdem erscheint die neue First Descendant Companion App für Android & iOS, mit der sich Charaktere, Ausrüstungen, Forschung und Fortschritt bequem mobil verwalten lassen.

Musik, Cosmetics und mehr zum Jubiläum

Zur Feier wird der offizielle Soundtrack von The First Descendant auf Spotify und anderen Plattformen veröffentlicht. Spieler, die sich ab dem 3. Juli einloggen, erhalten eine exklusive Spotify-Namecard und zwei neue Paints. Über das Event „Grab the Breakthrough“ gibt es zudem exklusive Anniversary-Merchandise und Ingame-Boni. Der Titel ist Free-to-Play und verfügbar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC (Steam).