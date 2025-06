The First Descendant: „Breakthrough“ startet mit NieR-Crossover

Nexon hat die dritte Saison für den kostenlosen Koop-Looter-Shooter The First Descendant offiziell angekündigt. Unter dem Titel „Season 3: Breakthrough“ erwarten euch ab dem 7. August 2025 zahlreiche neue Inhalte, darunter ein brandneues Fahrzeug, ein riesiges neues Gebiet sowie ein herausfordernder Raid.

Was ist The First Descendant?

The First Descendant ist ein kostenloser Third-Person-Looter-Shooter, der auf Koop-Missionen für bis zu vier Spielerinnen und Spieler setzt. Als sogenannte Descendants stellt ihr euch in einer futuristischen Sci-Fi-Welt den Vulgus, außerirdischen Invasoren, die die Menschheit bedrohen. Jede spielbare Figur verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die in der Gruppe taktisch kombiniert werden müssen, ähnlich wie in Destiny oder Warframe, jedoch mit starkem Fokus auf charaktergebundene Spielweisen.

Der Titel kombiniert actionreiche Kämpfe, beeindruckende Unreal Engine 5-Grafik und einen RPG-Fortschritt mit Loot-System. Seit dem Launch 2024 hat sich der Titel kontinuierlich weiterentwickelt und zieht durch regelmäßige Updates und Seasons eine engagierte Spielerschaft an.

Das steckt in Season 3: Breakthrough

Hover Bike : Mit dem neuen Fahrzeug seid ihr deutlich schneller unterwegs – sowohl stilistisch als auch funktional.

Axion Plains : Ein neues, riesiges Feldgebiet, das mit frischen Gegnern und Erkundungsmöglichkeiten aufwartet.

Colossus Field Raid: Ein groß angelegter Bosskampf für gut koordinierte Gruppen, der neue Belohnungen verspricht.

Bereits ab dem 24. Juli 2025 wird eine Season 3 Demo für The First Descendant verfügbar sein, für die ihr euch jetzt vorregistrieren könnt. Wer mitmacht, kann sich auf exklusive Belohnungen freuen:

Descendant Selection Box

Exklusiver Titel

Transcendent Module

Ultimate Weapon Selection Box

Wenn die Vorregistrierungen die Marke von einer Million Spielenden knacken, gibt es zusätzlich für alle Teilnehmer eine Ultimate Descendant Selection Box. Zusätzlich wurde bestätigt, dass es im Laufe des Sommers ein Crossover-Event mit NieR: Automata geben wird. Weitere Details hierzu sollen bald folgen.