James Gunns Superman bald schon fürs Heimkino

Noch bevor der neue Superman-Film von James Gunn überhaupt die deutschen Kinos erreicht hat, listet der US-Heimkinomarkt bereits eine limitierte Ultra HD Blu-ray Steelbook-Edition: Der Kinostart erfolgt hierzulande am 10. Juli 2025, während Warner Bros. den Film in den USA am 25. November 2025 auf Disc veröffentlicht.

Neues DCU beginnt mit Corenswet als Superman

Der Film markiert den offiziellen Auftakt des neuen DC Universe unter der kreativen Leitung von James Gunn und Peter Safran. Als Titelheld ist David Corenswet zu sehen, der in die Fußstapfen von Henry Cavill tritt. Die erste Resonanz auf Trailer und Promo-Material ist überwiegend positiv, viele Fans loben den klassischeren Superman-Ton, den Gunn hier wieder aufleben lassen will.

In weiteren Rollen dabei:

Rachel Brosnahan als Lois Lane

Nicholas Hoult als Lex Luthor

María Gabriela de Faría als „The Engineer“

Anthony Carrigan, Edi Gathegi, Isabela Merced u. a.

Eine neue Bedrohung für Metropolis

Clark Kent lebt ein scheinbar normales Leben als Reporter beim Daily Planet, doch als Superman wird er mit einer technologisch verstärkten Gegnerin konfrontiert: Angela Spica alias „The Engineer“ kann ihren Körper mithilfe einer metallischen Flüssigkeit in tödliche Werkzeuge verwandeln. Eine Gefahr, die sogar dem Mann aus Stahl alles abverlangen wird.

4K-Release: Steelbook mit Blu-ray und Digital Copy

Warner Home Video listet bereits die limitierte 4K Ultra HD Blu-ray im Steelbook inklusive regulärer Blu-ray und Digital Copy. Technische Spezifikationen wie Bildformat, Tonformate und Bonusinhalte stehen noch aus. Die Veröffentlichung ist für den 25. November 2025 in den USA angesetzt. Informationen zu einer deutschen Heimkinoveröffentlichung liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Eine ähnliche Veröffentlichung bei Warner Bros. in Europa, vermutlich mit identischem Design, dürfte jedoch nicht unwahrscheinlich sein.

Startschuss für das neue DC-Universum

Mit „Superman“ (2025) beginnt James Gunns Vision für das DCU und erste Anzeichen deuten darauf hin, dass der Film wieder mehr Herz, Hoffnung und Heldentum in die Marke bringen könnte. Wer sich bereits auf eine hochwertige Heimkino-Ausgabe freut, sollte die limitierte US-Steelbook-Version im Auge behalten.