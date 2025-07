SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi! kommt zu Weihnachten ins Kino

Aye Aye, Käpt’n! Der beliebteste Schwamm der Welt kehrt mit einem brandneuen Abenteuer auf die große Leinwand zurück und diesmal wird’s piratig! „SpongeBob Schwammkopf – Der Film: Einer für alle, alle Piraten!“ startet am 24. Dezember 2025 in den Kinos, pünktlich zu Weihnachten.

Auf Schatzsuche in Bikini Bottom

Unter der Regie von Derek Drymon basiert der neue Animationsfilm auf der Welt der Kultserie von Stephen Hillenburg. Diesmal entdecken SpongeBob und seine Freunde eine legendäre Schatzkarte und stürzen sich in ein episches Seeabenteuer. Doch sie sind nicht die Einzigen, die den Schatz heben wollen. Zwischen gefährlichen Piraten, vergrabenen Geheimnissen und jede Menge Chaos verspricht das Abenteuer ein echter Spaß für die ganze Familie zu werden.

Neben Serienveteranen wie Tom Kenny (SpongeBob), Clancy Brown (Mr. Krabs), Bill Fagerbakke (Patrick) und Rodger Bumpass (Thaddäus) stoßen auch neue Stimmen hinzu. Darunter Ice Spice, George Lopez, Regina Hall und Mark Hamill. Letzterer dürfte für besonders neugierige Fans ein Highlight sein. Wen er wohl sprechen wird? Der Film bleibt dem typischen Animationsstil der Serie treu, ergänzt durch neue, dynamische Sequenzen in einer Piratenwelt. Das Setting erinnert an frühere Filme wie „SpongeBob Schwammkopf – Der Film“ (2004) und „Schwamm in stürmischen Gewässern“ (2020). Diesmal jedoch mit einem frischen Twist rund um Piraten und Schatzsuche.

Perfekter Familienfilm zu Weihnachten

Mit seinem humorvollen Ton, den verrückten Charakteren und einer spannenden Geschichte dürfte der neue Film sowohl junge Zuschauer als auch erwachsene Fans der Serie begeistern. Wer also zu Weihnachten gemeinsam lachen, staunen und in See stechen möchte, sollte sich den 24. Dezember schon jetzt im Kalender markieren.