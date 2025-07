RoboCop: Rogue City – Unfinished Business zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer

Zwei Wochen vor dem offiziellen Launch hat Entwickler Teyon einen umfassenden Gameplay-Trailer zur eigenständigen Erweiterung RoboCop: Rogue City – Unfinished Business veröffentlicht. Das Add-on führt RoboCop erneut in die gefährlichen Straßen von Old Detroit, diesmal vertikal. Macht euch also auf eine gehörige Portion Action bereit.

Ein tödlicher Aufstieg im OCP OmniTower

In Unfinished Business verschlägt es den ikonischen Cyborg-Polizisten in den OCP OmniTower, der von einem neuen Antagonisten namens Cassius Graves und dessen Söldnertruppe übernommen wurde. Was folgt, ist ein actiongeladenes Feuergefecht durch enge Gänge, Liftplattformen und gesicherte Etagen. Ganz im Stile klassischer „Tower Climb“-Shooter oder auch in Erinnerung an Filme wie The Raid oder Dredd. Dabei wird aber nicht nur geschossen. Fans dürfen sich auf Flashbacks mit Alex Murphy und eine besondere ED-209-Mission freuen.

Neue Gegner, neue Waffen, neue Finisher

Neben bekannten Gegnertypen wie schwer gepanzerten Söldnern und Drohnen bringt Unfinished Business auch neue Widersacher ins Spiel: Jetpack-Gegner und Katana-Cyborgs sorgen für frischen Wind im Gunplay. Zur Gegenwehr steht RoboCop unter anderem eine neue Cryo-Kanone zur Verfügung, mit der sich Feinde einfrieren lassen. Und wer es lieber brutal mag: Neue Finisher-Moves erlauben es, etwa gegnerische Schädel direkt in Verkaufsautomaten zu rammen.

Eigenständiges Add-on – kein Hauptspiel nötig

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business erscheint am 17. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Die Erweiterung kann unabhängig vom Hauptspiel gespielt werden und wird für 29,99 € erhältlich sein. Mit Rogue City konnte Teyon Ende 2023 bereits einen Überraschungshit landen. Der Mix aus düsterer Atmosphäre, brutaler Shooter-Action und Retro-Charme kam besonders bei Fans des Filmklassikers gut an. Unfinished Business setzt genau dort an und erweitert das RoboCop-Universum um eine hoffentlich spannende Vertikal-Mission. Mit jeder Menge neuer Inhalte natürlich.