Neue Details zu RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Publisher Nacon und Entwickler Teyon haben frische Infos zur kommenden Standalone-Erweiterung RoboCop: Rogue City – Unfinished Business veröffentlicht – inklusive eines neuen Charaktervideos, das einige der zentralen Figuren der Geschichte vorstellt.

Mit dabei ist die Rückkehr von Officer Anne Lewis, RoboCops langjähriger und loyaler Partnerin, sowie Sergeant Warren Reed und der bekannte, furchteinflößende Polizeiroboter ED-209. Fans der Reihe dürfen sich also auf bekannte Gesichter freuen.

Im Mittelpunkt der neuen Handlung steht Cassius Graves, charismatischer und kompromissloser Anführer einer gefährlichen Söldnertruppe. Diese hat den im Bau befindlichen OmniTower unter ihre Kontrolle gebracht – ein riesiger Wohnkomplex, der zukünftig Heimat für viele Bürger von Old Detroit werden soll. Graves verfolgt dabei seine ganz eigene Vorstellung von Gerechtigkeit.

Alex Murphy kämpft im DLC nicht alleine

Unterstützt wird er von Douglas Cole, einem skrupellosen Söldner mit eigenen Zielen, der seine Loyalität meistbietend verkauft. Ebenfalls eine Schlüsselfigur: Miranda Hale, eine ehemalige OCP-Wissenschaftlerin, die mehr über den OmniTower und die Söldnergruppe weiß, als ihr vielleicht lieb ist. Ihre wahren Absichten bleiben unklar – doch für RoboCop wird sie zu einer wichtigen Informationsquelle.

In Unfinished Business schlüpft ihr nicht nur wieder in die ikonische Rüstung von RoboCop, sondern erlebt in Flashbacks auch Szenen aus der Zeit als Alex Murphy. Beide Rollen werden erneut von Peter Weller gesprochen, der schon in den Filmen sowie im Hauptspiel von Rogue City den kybernetischen Gesetzeshüter verkörperte.

Die RoboCop: Rogue City – Unfinished Business-Erweiterung erscheint am 17. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Vorbestellungen sind bereits möglich.