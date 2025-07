NBA 2K26 Cover-Athleten enthüllt

2K hat offiziell die Cover-Stars des im September kommenden NBA 2K26 bekanntgegeben. Die diesjährige Ausgabe des Gaming-Blockbusters präsentiert gleich mehrere prominente Athleten und Athletinnen auf den verschiedenen Editionen des Spiels.

NBA 2K26 erscheint am 5. September 2025 – Vorabzugang ist ab dem 29. August verfügbar.

Shai Gilgeous-Alexander, aktueller MVP der NBA-Saison 2024/25 und Finals-MVP, wird das Cover der NBA 2K26 Standard Edition zieren. Der dreifache All-Star und Star-Point Guard der Oklahoma City Thunder steht symbolisch für den neuen Spielstil und das Gameplay auf höchstem Niveau.

Auf dem Cover der NBA 2K26 WNBA Edition, einer exklusiven physischen Version, die ausschließlich bei GameStop USA erhältlich ist, glänzt Angel Reese – Forward der Chicago Sky, WNBA All-Star und Mitglied des All-Rookie Teams 2024.

Basketball-Legende Carmelo Anthony, der 2025 offiziell in die Naismith Basketball Hall of Fame aufgenommen wird, ist das Gesicht der NBA 2K26 Superstar Edition. Der zehnfache All-Star, dreifache Olympiasieger und gefeierte NBA-Veteran feiert damit ein würdiges digitales Comeback.

Für Sammler und Hardcore-Fans erscheint zudem die limitierte NBA 2K26 Leave No Doubt Edition, auf deren Cover alle drei Stars (Gilgeous-Alexander, Reese und Anthony) gemeinsam abgebildet sind.

Release-Datum und Plattformen

NBA 2K26 erscheint weltweit am 5. September 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam) sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Käufer der Superstar Edition oder Leave No Doubt Edition auf PS5, Xbox Series X|S oder PC erhalten exklusiven Early Access bereits ab dem 29. August 2025 um 6:00 Uhr.

Gameplay-Features & Next-Gen-Erlebnis

Im Fokus von NBA 2K26 steht das Motto: Verdiene dir Respekt – zeig, was du drauf hast. Die neue ProPLAY-Technologie liefert eine intensivere Immersion auf Next-Gen-Konsolen. Überarbeitete Size-ups, realistische Dribblings und authentisches Bewegungsverhalten bringen das Gameplay auf ein neues Level.

In Meine KARRIERE erwartet Spieler eine komplett neu designte Reise zur NBA-Spitze – mit individueller Charaktererstellung, Team-Building und Online-Battles in der neu gestalteten City. Der beliebte Modus Mein TEAM bringt vergangene und aktuelle Basketball-Legenden in innovativen Solo- und Multiplayer-Modi zurück aufs Parkett. In Meine NBA übernimmst du als General Manager ein eigenes Franchise – mit 30 einzigartigen Storylines und strategischer Tiefe.

NBA 2K26 kann ab sofort in vier Editionen vorbestellt werden:

Standard Edition (mit Shai Gilgeous-Alexander)

WNBA Edition (exklusiv bei GameStop USA, mit Angel Reese)

Superstar Edition (mit Carmelo Anthony)

Leave No Doubt Edition (limitierte Sammler-Edition mit allen drei Stars)

Alle Infos zu Vorbestellungen, Editionsinhalten und Plattform-Verfügbarkeit findest du auf der offiziellen NBA 2K26 Website.

