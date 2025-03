Der MyCareer-Modus ist einer der beliebtesten Spielmodi bei NBA 2k2025. Doch der Weg für MP vom Rookie mit niedrigen Bewertungen zum Superstar ist lang und mühsam. Besonders wenn man kein Echtgeld für VC (Virtual Currency) ausgeben will. Hier kommen 5 Tipps für deine MyPlayer-Karriere in NBA 2K25. So kannst du auch ohne Mikrotransaktionen deinen Spieler schnell verbessern, Plaketten freischalten und deine Werte steigern.

1. Die richtige Position und Archetypen für deinen MyPlayer wählen

Der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere wird direkt bei der Erstellung deines Spielers gelegt. Wähle eine Position, die dir Spaß macht, aber auch in NBA 2K25 besonders gefragt ist. Point Guards und Flügelspieler sind oft populär, doch Big Men (Center oder Power Forward) können bei richtiger Spielweise schneller aufsteigen.

Bonus Tipp: Hybride Archetypen wie „3-and-D Wing“ oder „Playmaking Shot Creator“ sind sowohl offensiv als auch defensiv effektiv und erleichtern das Verdienen von VC und Plaketten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

2. Schnell VC verdienen ohne Echtgeld

VC ist die Währung, mit der du deinen Spieler verbessern kannst – und die gute Nachricht ist: Es gibt viele Wege, sie kostenlos zu verdienen:

– Spiele NBA Partien oder zocke auf den Freiplätzen: Spiele jedes Spiel mit vollem Einsatz und erfülle dabei Quests um Bonus-VC zu erhalten.

– Tägliche Belohnungen: Besuche täglich den Stadtplatz (The City) oder die Nachbarschaft (je nach Plattform) und hol dir deine Gratis-VC. Dazu musst du entweder RISE oder ELITE beitreten. Falls du dies nicht getan hast, gehe dieser Quest umbedingt nach, es lohnt sich.

– 2KTV-Quizfragen: Während der 2KTV-Episoden kannst du durch richtige Antworten schnell kleine Mengen VC verdienen.

– Nebenquests und Sponsorendeals: Erfülle Nebenmissionen in der Stadt und nimm Sponsorendeals an – besonders in den frühen Spielstunden eine einfache Möglichkeit, zusätzliche VC zu bekommen.

– Tippe auf echte NBA Spiele: Vor jedem NBA Spieltag kannst du im Kabinengang oder auf dem Stadtplatz auf Spiele tippen. Jeder richtig getippter Sieger bringt dir 100 VC ein. Da kommt über die lange NBA Season ganz schön was zusammen.

3. MyPlayer Plaketten gezielt freischalten

Plaketten sind entscheidend, um deinen Spieler zu verbessern. Der Trick ist, von Anfang an gezielt an den Plaketten zu arbeiten, die zu deinem Spielstil passen:

– Shooter: Nimm viele Würfe von der Dreierlinie, um die Plaketten „Catch & Shoot“ oder „Limitless Range“ freizuschalten.

– Playmaker: Spiele viele Assists oder nutze Dribbel-Moves, um an Plaketten wie „Handles for Days“ oder „Dimer“ zu kommen.

– Defensivspezialisten: Steals und Blocks sind der Schlüssel zu Plaketten wie „Interceptor“ oder „Chase Down Artist“.

Bonus Tipp: Konzentriere dich immer auf eine bestimmte Kategorie, damit die Plaketten schneller aufsteigen.

Auch interessant: Das teuerste Videospiel der Welt

4. Trainingsmöglichkeiten ausnutzen

Zwischen den Spielen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, deinen Spieler zu verbessern:

– Teamtraining: Hier kannst du gezielt an deinen Werten arbeiten und bekommst Bonuspunkte für jede abgeschlossene Übung. Je mehr Sterne du in einer Übung erarbeitest, desto schneller werden deine Plaketten auf ein neues Level gehoben.

– Gatorade-Trainingseinrichtung: Verbessere deine physischen Werte wie Schnelligkeit und Ausdauer dauerhaft.

– Streetball-Spiele: Diese geben nicht nur VC, sondern helfen auch, Plaketten schneller zu leveln. Gleichzeit kannst du dich hier auch noch (genau wie bei NBA spielen) in die Herzen neuer Fans spielen. Das ermöglicht wiederum neue Werbeverträge abzuschließen.

5. Geduld zahlt sich aus

Es ist möglich, einen 99 OVR-Spieler ohne Echtgeld zu erreichen – aber es dauert. Spiele regelmäßig, denn das tägliche einloggen lohnt sich extrem. Tägliches teilnehmen am Gewinnspiel sowie NBA spiele tippen kann innerhalb von wenigen Minuten mehrere Tausend VC einbringen. Vor allem zu beginn einer Karriere macht sich das für deinen MyPlayer extrem bemerkbar.

Erfülle die täglichen Herausforderungen und arbeite konsequent an deinen Plaketten. Jeder Fortschritt bringt dich deinem Ziel näher.

Fazit

Der Einstieg in die MyPlayer-Karriere in NBA 2K25 erfordert Zeit und Geduld. Aber genau das macht den MyPlayer Modus auch aus – The hustle is real! Hoffentlich können diese 5 Tipps für deine MyPlayer-Karriere aus deinem Rookie einen Hall of Farmer formen. Bleib am Ball, arbeite an deinen Plaketten und nutze jede Möglichkeit, um deinen Spieler zu verbessern – dann wirst du auch ohne Echtgeld zum Superstar in der virtuellen NBA.