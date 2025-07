Mission Impossible – The Final Reckoning bald schon fürs Heimkino

Nach seinem erfolgreichen Kinostart erscheint Mission: Impossible – The Final Reckoning in wenigen Wochen auch für das Heimkino. Ab dem 18. August steht der actiongeladene Blockbuster zunächst als digitaler Download bereit, ab dem 15. September dann als Video on Demand zum Ausleihen. Sammlerinnen und Sammler dürfen sich ab dem 16. Oktober auf verschiedene physische Editionen freuen, darunter 4K UHD, Blu-ray, DVD und zwei streng limitierte 4K UHD Steelbooks.

Tom Cruise übernimmt erneut die Rolle des Ethan Hunt, der gemeinsam mit seinem Team alles daransetzt, eine globale Katastrophe zu verhindern. Mit atemberaubender Action, spektakulären Stunts und einem eindrucksvollen Sounddesign – auf UHD sogar in Deutsch mit Dolby Atmos, liefert der Film den explosiven Abschluss der beliebten Actionreihe. Auch abseits des Hauptfilms wird einiges geboten. Sowohl die digitalen Versionen (plattformabhängig) als auch die physischen Ausgaben enthalten umfangreiches Bonusmaterial, das tiefe Einblicke in die Entstehung der aufwändigen Produktion gewährt. Unter anderem erwarten Fans exklusive Featurettes, Interviews, entfallene Szenen und mehrere Audiokommentare.

Viele Boni fürs Heimkino

Zu den Highlights des Bonusmaterials zählen:

Taking Flight : Ein Blick hinter die Kulissen des aufwendigen Doppeldecker-Stunts mit Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie.

To The Depths : Ein Tauchgang in die aufwändige Unterwassersequenz inklusive Gimbal-Technik, Spezialmasken und exakter Planung.

To The North : Dreharbeiten unter extremen Bedingungen in der arktischen Landschaft von Svalbard.

Through The Mine : Die Herausforderungen des Drehs in der Middleton Mine mit viel praktischen Effekten.

The Score: Hintergründe zur musikalischen Gestaltung des Films.

Hinzu kommen entfallene Szenen mit optionalem Kommentar des Regisseurs sowie tiefergehende Einblicke in besonders gefährliche Stunts. Wie den Doppeldecker-Transfer oder den Flug durch den Olifants River Canyon in Südafrika. Ergänzt wird das umfangreiche Paket durch mehrere Audiokommentare. Unter anderem mit Tom Cruise, Regisseur Christopher McQuarrie, Editor Eddie Hamilton und den Komponisten Max Aruj sowie Alfie Godfrey. Für Fans von spektakulärer Action und detailreicher Filmproduktion ist Mission: Impossible – The Final Reckoning ein Muss im Heimkino.