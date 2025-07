Mafia: The Old Country: Neues Gameplay erinnert stark an Uncharted

Frischer Wind für Mafia-Fans und ein kleiner Nostalgie-Kick für Uncharted-Veteranen. Mafia: The Old Country zeigt sich erstmals in einem zehnminütigen Gameplay-Video und lässt dabei keinen Zweifel offen. Die Uncharted-Vibes sind real.

Enzo Favara statt Nathan Drake – Mafia mit Story-Fokus

IGN durfte exklusiv erstes Material veröffentlichen, das einen stimmungsvollen Einstieg in das lineare Mafia-Abenteuer zeigt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Enzo Favara, einem Mafioso im Sizilien der 1950er-Jahre. Langsam, filmisch und von Story getragen beginnt das Kapitel, bis es in ein vertrautes Cover-Shooter-Gef Gefecht übergeht.

Wer Uncharted liebt, wird hier vieles wiedererkennen:

lineare Levelstruktur

filmreife Kameraführung

Stealth-Elemente mit Wurfmessern

klassische Third-Person-Shooter-Mechaniken mit Schrotflinten & Pistolen

und cineastisch inszenierte Actionsequenzen

Nicht open-world und das ist gut so

Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Mafia: The Old Country bewusst auf eine offene Spielwelt verzichtet, sehr zur Freude vieler Fans: Laut Umfragen begrüßen 64 % der PS5-Spieler diesen Fokus auf eine fokussierte, narrative Erfahrung. In einem kürzlich veröffentlichten Dev-Diary wurde zudem betont, wie wichtig den Entwicklern das Setting sei: Die authentische Darstellung Siziliens inklusive Architektur, Kleidung und Musik spielt eine zentrale Rolle.

Preislich unter AAA-Niveau

Mit einem Verkaufspreis von 49,99€ liegt der Titel unter dem typischen Preis für neue Spiele, was angesichts der leicht schwankenden Produktionsqualität (z. B. bei Animationen oder Charakterdetails) auch sinnvoll erscheint. Trotzdem: Wer lineare, story-getriebene Actionspiele im Stil von The Last of Us oder Uncharted 2 vermisst hat, dürfte hier ein willkommenes Revival erleben.