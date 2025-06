Mafia: The Old Country lädt zum blutigen Urlaub nach Sizilien

Mit Mafia: The Old Country geht die traditionsreiche Actionreihe zurück zu ihren Wurzeln – geografisch wie erzählerisch. 2K und Hangar 13 haben heute im Rahmen eines neuen Trailers erste Einblicke in die Geschichte rund um den Aufstieg der Familie Torrisi gewährt. Der neueste Serienteil erscheint am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und GeForce Now.

Von Lost Heaven nach Sizilien: Der Ursprung der Cosa Nostra

Im Gegensatz zu früheren Mafia-Spielen verlässt The Old Country erstmals die USA und entführt Spieler:innen ins Sizilien der frühen 1900er Jahre. Dort erleben wir die Anfänge der Mafia in einem fokussierten, linearen Singleplayer-Erlebnis mit dem neuen Protagonisten Enzo Favara. Dieser beginnt als einfacher Bürger, nimmt das Gelübde der Mafia ab und steigt im Dienst des charismatischen Don Torrisi zum angesehenen Mitglied der Verbrecherfamilie auf.

Laut Nick Baynes, Präsident von Entwicklerstudio Hangar 13, setzt der neue Teil auf „qualitatives Storytelling, authentische Zeitdarstellung und ein verfeinertes Gameplay-Erlebnis“. Erwartet wird ein brutal-ehrliches Mafia-Drama, das sich deutlich von früheren Sandbox-Ablegern absetzt.

Editionsübersicht & Vorbesteller-Boni

Mafia: The Old Country erscheint in zwei Editionen:

Standard Edition (49,99€): Enthält das vollständige Spiel.

Deluxe Edition (59,99€): Enthält neben dem Spiel auch den „Padrino Pack“ (exklusive Waffen, Outfits, Pferde und Fahrzeuge), den „Gatto Nero Pack“ mit Rennwagen und zusätzlichen Items sowie digitale Extras wie den Soundtrack und ein Artbook.

Vorbesteller dürfen sich zudem auf das Soldato Pack freuen, das u. a. ein neues Outfit, einen besonderen Dolch, einen exklusiven Charme sowie ein eigenes Pferd samt Zubehör beinhaltet.