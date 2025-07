Lilo & Stitch: Live-Action-Remake bald für eure Mediathek

Disney bringt den beliebten Klassiker LILO & STITCH als Live-Action-Film ins Heimkino. Nach seinem weltweiten Kinoerfolg, bei dem der Film als erster Blockbuster des Jahres 2025 die Milliarde-Dollar-Marke durchbrach, erscheint das Remake am 5. September 2025 auf Blu-ray, DVD und als streng limitiertes 4K UHD Blu-ray Steelbook. Zusätzlich wird es eine exklusive 2-Movie-Collection geben, die sowohl die neue Realverfilmung als auch den animierten Zeichentrickklassiker enthält.

Von der Kinoleinwand ins Wohnzimmer, Ohana für alle

Die bewegende Geschichte rund um das hawaiianische Mädchen Lilo und den chaotisch-liebenswerten Alien Stitch wurde unter der Regie von Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) neu interpretiert. In den Hauptrollen sind Maia Kealoha und Sydney Elizebeth Agudong als Lilo und Nani zu sehen. Unterstützung erhalten sie von bekannten Gesichtern wie Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Tia Carrere und Amy Hill. Für die passende Prise Nostalgie sorgt Chris Sanders, der Schöpfer des Originals, der Stitch erneut im englischen Original spricht.

Exklusives Bonusmaterial für Sammler und Fans

Besonders Besitzer:innen der Blu-ray und 4K UHD-Editionen können sich auf umfangreiches Bonusmaterial freuen. Mit dabei:

„Ohana heißt Familie“ – ein Making-Of zur Entstehung des Live-Action-Films

„Zum Leben erweckt“ – die Umsetzung ikonischer Szenen in Realfilm

Lustige Outtakes vom Set

„Szenen mit Stitch“ – in denen Stitch höchstpersönlich seine Lieblingsmomente kommentiert

Gelöschte Szenen wie „Nani räumt auf“ oder „Mein Name ist Nani“

Die DVD-Version enthält ausgewählte Extras, während die Blu-ray- und 4K-Varianten das vollständige Paket liefern.

Besonderes Highlight: 2-Movie-Collection

Zusätzlich wird eine Doppelbox veröffentlicht, die den neuen Live-Action-Film zusammen mit dem geliebten Animationsklassiker vereint. Neben den Filmen umfasst die Collection zahlreiche Extras aus beiden Versionen – darunter Making-Ofs, Musikvideos, gelöschte Szenen und Featurettes wie „Die jungen Stimmen von Hawaii“ oder „Die Animation des Hula-Tanzes“. Ob als nostalgischer Rückblick oder als neue Entdeckung: LILO & STITCH vereint generationsübergreifend Humor, Herz und den Geist von Ohana. Vorbestellungen für alle Editionen – Blu-ray, DVD, 4K Steelbook sowie die 2-Movie-Collection – sind ab sofort im Handel möglich.