Worlds 2025: League of Legends kehrt nach China zurück

Die Worlds 2025, die offizielle Weltmeisterschaft von League of Legends, kehrt im kommenden Jahr nach China zurück und verspricht vier Wochen hochklassigen E-Sport. Vom 14. Oktober bis zum 9. November 2025 kämpfen die besten Teams der Welt um den begehrten Summoner’s Cup. Die Reise bei den Worlds geht in einer länderverteilten Tour durch Peking, Shanghai und Chengdu. Riot Games hat nun erste Details zum Ablauf veröffentlicht.

Drei Städte, ein Ziel: der Weltmeistertitel

Die Worlds 2025 starten am 14. Oktober mit der Play-In-Phase in der chinesischen Hauptstadt Peking. Gespielt wird im modernen Beijing Smart Esports Center, das erstmals Austragungsort einer Weltmeisterschaft ist. Ein Highlight der diesjährigen Play-Ins ist ein neues Best-of-Five-Duell: Die viertplatzierten Teams der stärksten Mid-Season Invitational (MSI)-Regionen treffen aufeinander, um sich einen Platz in der Swiss Stage zu sichern.

Worlds 2025: Taktik und Nervenstärke gefragt

Die Swiss Stage läuft vom 15. bis 25. Oktober ebenfalls in Peking. Hier treffen insgesamt 16 Teams in einem dynamischen Format aufeinander. Jede Begegnung zählt: Drei Siege führen direkt in die Knockout-Phase, drei Niederlagen bedeuten das Ausscheiden. Diese Etappe gilt als eine der spannendsten Phasen des Turniers, da Teams mit unterschiedlichen Spielstilen und Regionen aufeinandertreffen.

Knockout-Phase in der Mercedes-Benz Arena

Nach Abschluss der Swiss Stage geht es mit den acht verbleibenden Teams nach Shanghai. Vom 28. Oktober bis 2. November kämpfen sie in der prestigeträchtigen Mercedes-Benz Arena in den Viertel- und Halbfinalen um den Einzug ins große Finale. Die Arena gilt als einer der führenden E-Sport-Veranstaltungsorte Chinas und war bereits in der Vergangenheit Gastgeber großer internationaler Turniere.

Erstmals in der Geschichte der Worlds wird es keine Pause zwischen Viertel- und Halbfinale geben. Das ist ein straffes Programm, das den Spielern alles abverlangen dürfte.

Worlds 2025 Grand Final in Chengdu

Das Finale der Worlds 2025 findet am 9. November im Dong’an Lake Sports Park Multifunctional Gymnasium in Chengdu statt. Die moderne Mehrzweckhalle bietet Platz für Tausende Zuschauer und bildet den würdigen Rahmen für das größte Event im League of Legends-Kalender. Wer hier als Sieger vom Platz geht, darf sich nicht nur Weltmeister nennen, sondern hat auch eine der härtesten Reisen durch die Welt des E-Sports gemeistert.

Für Spannung ist also gesorgt

Mit drei chinesischen Städten als Austragungsorte, einem überarbeiteten Format und neuen Highlights wie dem zusätzlichen Best-of-Five-Match in den Play-Ins setzt Riot Games auch 2025 neue Maßstäbe für kompetitives Gaming. Die Worlds 2025 versprechen nicht nur spannende Duelle, sondern auch ein Event, das Millionen Fans weltweit mitfiebern lässt. Ob in der Halle oder via Livestream, der Oktober wird für LoL-Fans ein Pflichttermin.

