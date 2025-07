Hotel Barcelona: Metroidvania von Swery65 & Suda51 erscheint im September

Mit Hotel Barcelona erwartet Fans abgedrehter Spielkonzepte ein ganz besonderer Titel. Die kreative Zusammenarbeit der beiden Kultentwickler Swery65 (Deadly Premonition) und Suda51 (No More Heroes, Killer7) erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Das Spiel wird digital erhältlich sein, zudem wurde eine physische Version angekündigt. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Hotel Barcelona ist ein 2,5D-Metroidvania mit Rogue-Lite-Elementen, das in einem surrealen Horror-Setting spielt. In einem verlassenen Hotel, das von den gefährlichsten Serienkillern der USA kontrolliert wird, schlüpfen Spielende in die Rolle der U.S. Marshal-Anwärterin Justine. Nach einem Unfall nahe des Hotels wird sie in einen Albtraum hineingezogen und muss sich nicht nur gegen groteske Killer, sondern auch gegen das Monster in ihrem eigenen Inneren, genannt Dr. Carnival, zur Wehr setzen.

Gameplay, Koop und Konzept

Der spielerische Fokus liegt auf fordernden Kämpfen, ausgefallenen Bossgegnern und einer gesunden Portion Wahnsinn. Beim Ableben bleibt der eigene „Körper“ im Level zurück und unterstützt beim nächsten Versuch als computergesteuerter Verbündeter. Ein cleveres Feature, das den Rogue-Lite-Ansatz kreativ erweitert. Wer nicht alleine kämpfen möchte, kann im Online-Koop mit bis zu drei weiteren Spieler:innen gemeinsam Etage für Etage von Serienmördern säubern. Diese sind dabei an VHS-Horror-Ästhetik angelehnt und versprühen einen nostalgisch-blutigen 80er-Jahre-Charme.

Erwartet das Unerwartete

Der Publisher verspricht eine bunte Mischung aus absurder Meta-Erzählung, überzeichnetem Humor, blutigem Horror und packender Action. Ganz in der Handschrift von Suda und Swery. Wer ein Faible für durchgeknallte Indie-Spiele mit Style und Charakter hat, sollte Hotel Barcelona im Auge behalten. Besonders, wenn ihr auch Fans der bisherigen Spiele der Macher seid.