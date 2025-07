Hotel Barcelona: Suda51 & Swery drehen komplett frei

Mit Hotel Barcelona erwartet Spielerinnen und Spieler im September 2025 ein abgefahrenes Actionspiel mit Horrorflair. Das 2.5D-Hack-and-Slash-Roguelite stammt aus der kreativen Schmiede von Suda51, bekannt durch No More Heroes, und Swery65, dem Kopf hinter Deadly Premonition. Publisher CULT Games und Entwicklerstudio White Owls haben den Launch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC bestätigt.

Worum geht es?

In Hotel Barcelona schlüpft man in die Rolle der US-Marshal Justine, die von der Seele eines Serienkillers namens Dr. Carnival besessen ist. Diese groteske Ausgangslage führt in ein schräges Abenteuer durch ein albtraumhaftes Hotel, das von klassischen Horrorfilm-Genres inspiriert ist. Spieler bekämpfen die sogenannten Seven Slasher Killers, um stärker zu werden und dem Wahnsinn zu entkommen.

Besonders spannend ist das innovative Gameplay: Slasher-Phantome kopieren deine Bewegungen aus vorherigen Runs und machen jede Partie einzigartig. Hinzu kommen über hundert Waffen und zahlreiche Upgrades, die im Laufe der Spielzeit freigeschaltet werden können. Durch das Roguelite-System stirbt man oft, wird aber mit jeder Runde erfahrener und mächtiger.

Demo-Version von Hotel Barcelona

Eine Demo-Version von Hotel Barcelona wird vom 18. bis 20. Juli 2025 auf dem BitSummit in Kyoto spielbar sein. Vor Ort ist auch Swery persönlich anwesend, um Einblicke in die Entwicklung zu geben und mit Fans ins Gespräch zu kommen.

Hotel Barcelona verspricht eine absurde Mischung aus schwarzem Humor, stylischer Action und genreübergreifendem Horror. Wer auf Spiele mit einzigartiger Atmosphäre und verrücktem Design steht, sollte diesen Titel im September definitiv im Auge behalten.