Hoppers: Erste Einblicke in Pixars verrückte Körpertausch-Komödie

Pixar hat den ersten Trailer zu seinem kommenden Animationsfilm Hoppers veröffentlicht und der ist so chaotisch und charmant, wie man es sich nur wünschen kann. Im Zentrum der Geschichte steht die junge Wissenschaftlerin Mabel, gesprochen von Piper Curda, die mithilfe eines revolutionären Verfahrens in den Körper eines Robotertieres schlüpft. Ihr Ziel: ein bedrohtes Tierhabitat retten, das einem Bauprojekt weichen soll.

Freaky Friday mit Tieren?

Als Mabel zum ersten Mal in die sogenannte Hopper-Maschine steigt, entfährt ihr ein verblüffter Kommentar: „Das ist wie Avatar.“ Ihr Kollege kontert trocken: „Es ist nicht wie Avatar.“ Diese augenzwinkernde Referenz auf James Camerons Sci-Fi-Epos ist kein Zufall, Regisseur Daniel Chong erklärt im Gespräch mit Variety, dass die Entscheidung, den Witz direkt im Trailer zu platzieren, bewusst getroffen wurde. „Wir wollten zeigen, dass uns die Ähnlichkeit bewusst ist. Und gleichzeitig soll klar sein: Das hier wird wild, witzig und ein bisschen durchgeknallt.“

Im Trailer sehen wir Mabel in ihrer neuen Gestalt als roboterhafte Biberin. Plötzlich versteht sie die Sprache anderer Tiere, musikalisch untermalt von Missy Elliots „Lose Control“. Die Szene vermittelt direkt den unkonventionellen Ton des Films: verspielt, temporeich und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. Zur hochkarätigen Sprecherbesetzung zählen unter anderem Bobby Moynihan und Jon Hamm. Hamm übernimmt die Rolle des Bürgermeisters Jerry, der als Gegenspieler das Bauprojekt vorantreibt. Für Regisseur Chong war Hamm die Idealbesetzung. „Die Leute kennen ihn aus Mad Men, aber seine Comedy-Fähigkeiten sind unglaublich. Und ehrlich gesagt: Er ist ziemlich mutig, was Humor angeht.“

März 2026 soll es soweit sein

Auch Moynihan, bekannt aus Saturday Night Live und zuletzt als Stimme von Forgetter Bobby in Inside Out 2, kehrt zu Pixar zurück. Chong beschreibt die Zusammenarbeit mit ihm als „natürlich, charmant und einfach herzlich“. Hauptdarstellerin Piper Curda bringt ebenfalls Disney-Erfahrung mit: Sie spielte in der Serie A.N.T. Farm sowie in Legacies auf dem US-Sender The CW. Weitere Sprecherrollen sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden. Hoppers wird laut Chong alle typischen Pixar-Merkmale mitbringen: emotionale Tiefe, aufrichtige Figuren und eine große Geschichte. Doch im Vordergrund steht diesmal vor allem eins – der Humor. „Ich wollte, dass die Comedy diesmal auf einem besonders hohen Niveau liegt“, betont der Regisseur.

Der Kinostart von Hoppers ist für den 6. März 2026 geplant.