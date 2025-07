Cyberpunk: Edgerunners 2: Neue Story, neues Team, alte Stadt

Night City lebt weiter. Wie Studio Trigger und CD Projekt RED im Rahmen der Anime Expo 2025 bestätigt haben, befindet sich Cyberpunk: Edgerunners 2 offiziell in Produktion. Der Anime soll mit einer komplett neuen Story aufwarten. Und das laut den Machern auf eine Weise, „wie wir sie noch nie gemacht haben“.

Der kurze Teaser-Trailer, der parallel zur Ankündigung veröffentlicht wurde, macht eines schnell klar. Die Geschichte rund um David Martinez, dem Protagonisten aus Staffel 1, ist abgeschlossen. Doch Night City bleibt weiterhin der brodelnde Sündenpfuhl für neue Erzählungen. Voller Rache, Wahnsinn und Cyberpsychose.

10 Episoden, neue Charaktere, vertraute Qualität

Laut dem offiziellen Statement handelt es sich bei Cyberpunk: Edgerunners 2 um eine neue, eigenständige Geschichte mit zehn Episoden, die erneut von Studio Trigger produziert wird. Die Serie beschreibt sich selbst als „chronicle of redemption and revenge“. Also eine Geschichte über Erlösung und Rache, die sich thematisch vom Vorgänger abheben soll. Ein erstes Key Visual vom renommierten Illustrator Ichigo Kanno wurde ebenfalls veröffentlicht und lässt bereits erahnen, dass es auch diesmal wieder stilistisch knallhart und kompromisslos zugehen wird.

Edgerunners bleibt Netflix-exklusiv

Obwohl ein konkreter Starttermin noch fehlt, ist bereits bestätigt: Cyberpunk: Edgerunners 2 wird erneut exklusiv über Netflix veröffentlicht. Der erste Teil der Serie (2022) war dort ein weltweiter Hit und sorgte seinerzeit für einen massiven Popularitätsschub. Für das Spiel Cyberpunk 2077, inklusive Spielerrekorde auf Steam. Dass Edgerunners inzwischen zu einem echten Cyberpunk-Franchise-Kernstück geworden ist, zeigt sich an Kollaborationen mit anderen Spielen. So tauchte etwa Lucy als Gastfigur in Guilty Gear Strive auf, und selbst im Gacha-Game Wuthering Waves finden sich visuelle Hommagen.

Die Seele von Night City lebt

Mit Edgerunners 2 will CD Projekt RED nicht nur ein Kapitel fortschreiben, sondern einen neuen Maßstab für Anime-Storytelling im Cyberpunk-Universum setzen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Aber eines ist jetzt schon klar: Night City hat noch lange nicht ausgefunkt.