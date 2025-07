CosDay² – Rückblick zum Wochenende

Am vergangenen Wochenende fand einmal mehr der CosDay² statt. Eine Convention, welche sich über das ganze Nordwestzentrum und dem Saalbau erstreckt. Anlass ist das Zelebrieren der japanischen Kultur. Cosplay, Anime, Manga und Spiele gehören dazu.

CosDay² Eröffnung

Wie in den Vorjahren eröffnen eine Reihe Stormtrooper die zweitägige Veranstaltung. Zusammen mit Darth Vader, Andmiral Piett und weiteren Piloten des Imperiums. Zunächst fand die Begrüßung statt, eh die Pforten geöffnet wurden und es zum großen Ansturm kam. Schließlich möchten sich die Besucher als Erstes einen guten Überblick verschaffen, eh der ganze Trubel da ist.

Außerhalb des Saalbaus gab es auch einmal mehr einiges zu sehen. Unter anderem wäre da der Kendama Frankfurt Stand. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Konzentration- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem ein Ball an einer Schnur jongliert wird und auch coole Tricks machbar sind. Es gab in der Bücherei hinter dem Saalbau eine Möglichkeit traditionelles Mah-Jongg zu spielen oder kennenzulernen und eine Ecke, welche eure Cosplays repariert dank Stoffdeale. Auf der frei zugänglichen Bühne des Nordwestzentrums gab es Teile des Programms zu sehen, welche sonst mit Karte auf der Hauptbühne im Saalbau zu sehen sind. Da haben die gewöhnlichen Wochenend-Einkäufer aber ganz schön Augen gemacht.

Programm außen und innen

CosDay² leitet aus Cosplay und Day ab. Es handelt sich deswegen noch lange nicht um eine reine Cosplay-Veranstaltung. Vielmehr zelebrieren Veranstalter und Besucher die japanische Popkultur als ganzes. Dazu gehören Essensstände, Foodtrucks und das berühmte Maid-Café. Dies wird geführt von Maido no Kisetsu (MNK) einem ehrenamtlich organisierten mobilen japanischen Themen-Café. Die zauberhaften Damen und Herren, die einem mit Köstlichkeiten versorgen und bespaßen, sind ebenfalls jedes Jahr mit dabei.

Richtig auf seine Kosten kommen Besucher mit Tages- oder Wochenkarten, die Zugang zu den Händlern haben. Die kommen mit einem Aufgebot an Süßigkeiten aus dem asiatischen Raum, Mangas, Comics, Figuren aus den Lieblingsanimes. Zu den Händlern zählen beispielsweise Figurenshop24 und Rune Store. Besonders angetan hat mich der Händler Antik-Cards, der gegradete Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten verkauft und ankauft. Da habe ich direkt zugeschlagen und eine Pikachu Karte in PSA 6 mitgenommen.

Ein weiterer Teil vom CosDay² sind die Künstler. Privatpersonen, welche mit ihrem künstlerischen Talent begeistern. Sei es selbstgebasteltes, gezeichnet, gestrickt oder genäht. Mit dem Kauf von Postkarten oder Poster können die Künstler unterstützt werden, welche unter anderem Plattformen, wie Etsy oder Patreon nutzen. Zu guter Letzt wäre da noch die Möglichkeit im ersten Stock der Räumlichkeiten sich ein Erinnerungsfoto abzuholen bei dem Stand von Ruffys Fotografie mit Podest, Beleuchtung und allem was zu einem professionellen Lichtbild dazugehört.

Im Gaming-Room konnten Besucher Videospieler aus mehreren Jahrzehnten anspielen und sich vom vielen Laufen erholen. Ganz Hartgesottene sagten ihren Beinen und Armen den Kampf an bei Beat Saber VR oder Dance Dance Revolution. Als sei das Laufen, Posieren und Halten von Waffen der Kostüme nicht anstrengend genug auf Dauer. Immerhin hatten alle großen Spaß, wie ich vernehmen konnte und ich selber auch!

Bühnen Programm

Zur alljährlichen Veranstaltung gehören auch die geladenen Synchronsprecher. Die Ehrengäste. Diesmal mit dabei waren Sam Kat Hollmann (welche auch in der Frankfurter Punk Band The Pill spielt), Devado, Tim Kreuer (bekannt als Rock Lee und Skinny Norris) und das Urgestein Reiner Schöne (Willem Dafoe, Mickey Rourke und Sam Elliott). Letzterer wies verständlicherweise die längste Schlange auf für Autogramm und Händeschütteln. Als großer Fan seiner Stimme hat es auch mich erwischt. Alle Synchronsprecher konnten die Ticketbesucher auf der Bühne im Untergeschoss noch einmal treffen für ein Q&A. Sie haben von ihrer Tätigkeit erzählt und Fragen von den Zuschauern beantwortet. In einem Workshop hat sogar Frank Schröder über die Arbeit als Synchronsprecher erzählt und es gab eine Live-Performance mit einem Ausschnitt aus einer Animationsserie. An dieser konnten sich Besucher auch selber wagen. Irgendwo tummelte sich auch Sven Plate, die deutsche Stimme von Bugs Bunny, unter den Leuten.

Des Weiteren boten die zwei Tage sowohl drinnen als auch draußen Unterdach eine Menge Gesangs- und Tanzshows. Dazu zählen Ehrengast Devado Music und ein Piano Concert mit Junihuhn. Auf der Hauptbühne konnten teilnehmende Cosplayer zeigen, was sie konnten, mit einem Schauspiel und ihrem Kostüm. Dies ist der DCM (Deutsche Cosplaymeisterschaft) Vorentscheid. Als Gewinner und Gewinnerin geht es direkt im Dezember zum Finale auf das Animefestival in Kassel.

Für gute Stimmung sorgen zuletzt natürlich die Besucher. Ihr. Gemeinsam die Kultur feiern und Fotos machen, gemeinsam Essen und die Shows genießen. Der CosDay² wird unterstützt vom Mein Matsuri und der Wie.Mai.Kai, die ebenfalls in der Nähe Frankfurt zu Hause sind und ich wärmstens empfehlen kann.

Fazit

Ich muss sagen, dass ich den CosDay² Samstag noch besser fand als letztes Jahr. Ich kam voll auf meine Kosten und Reiner Schöne war mein absolutes Highlight. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel außen geboten wird, für diejenigen, die kein Ticket haben und es sich vielleicht für das nächste Jahr überlegen. Die Außentemperaturen waren zwar erdrückend schwül und heiß, aber wir haben es überlebt und Sanitäter waren ja für einen Ernstfall auch präsent. Der Sonntag hat mit seinem trüben Wetter leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. In den letzten Jahren verteilten sich noch Cosplayer/innen im Park, aber wegen des Regens blieb dies aus. Die Veranstaltung bleibt aber eine tolle Gelegenheit neues zu probieren, Synchronsprecher kennenzulernen, Musik zu genießen und Freundschaften zu knüpfen.