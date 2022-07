The Legend of Heroes: Trails from Zero – Gameplay-Trailer

Mittlerweile bringt es die Reihe um die „Legende der Helden“ bereits auf 14 Einträge und ist auch in westlichen Gefilden bekannt und beliebt. Allerdings haben es nicht alle Titel nach Europa geschafft. Umso besser für alle RPG-Fans, dass der neueste Ableger der Serie The Legend of Heroes: Trails from Zero nun überraschend angekündigt wurde.

Ursprünglich entwickelte sich die Serie in den späten 80er-Jahren aus der Dragon Slayer-Reihe. Als quasi Unterserie entstand dann im Jahr 2004 die Trails-Unterserie (jap. Kiseki), die nun fortgesetzt wird. Wie sich das gehört, stellt sich der neueste Teil der Reihe mit einem ausführlichen Gameplay-Trailer dem Publikum vor.

Ort der Handlung ist die Stadt Crossbell. In der Stadt brodelt es jedoch unter der Oberfläche. Korruption und Kriminalität regieren auf den Straßen. Gut, dass es die Special Support Section unter der Leitung von Lloyd Bannings gibt.

Verstärkung für das Team gibt es in Form von vier neuen Teammitgliedern, die direkt mit der harten Realität konfrontiert werden. Dabei müssen sie erst als Team zueinander finden um den Bewohnern der Stadt helfen zu können.

The Legend of Heroes: Trails from Zero erscheint am 30. September 2022 für Nintendo Switch, PS4 und PC.

Zur Verkürzung der Wartezeit bis zum September könnt Ihr auf Twitter an der Wahl der beliebtesten Lady von Crossbell teilnehmen. Retweetet, liked oder kommentiert beim eurem Lieblings-Charakter im Who’s The Queen of CrossbellVoting Contest noch bis zum 22. Juli 2022 auf Twitter @NISAmerica.

