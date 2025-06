The Legend of Zelda: Live-Action-Film auf Mai 2027 verschoben

Nintendo hat offiziell bekannt gegeben, dass sich der Starttermin des mit Spannung erwarteten Live-Action-Films zu The Legend of Zelda verschiebt. Statt wie ursprünglich geplant am 26. März 2027, wird der Film nun am 7. Mai 2027 in die Kinos kommen. Diese Entscheidung wurde von Shigeru Miyamoto, dem Schöpfer der Zelda-Reihe, persönlich über den offiziellen Nintendo-Kanal auf X (ehemals Twitter) kommuniziert.

„Hier ist Miyamoto. Aus produktionstechnischen Gründen ändern wir das Veröffentlichungsdatum des Live-Action-Films von The Legend of Zelda auf den 7. Mai 2027. Es ist nur ein paar Wochen später als ursprünglich angekündigt, aber wir nehmen uns die zusätzliche Zeit, um den Film so gut wie möglich zu machen. Vielen Dank für eure Geduld“, so Miyamoto.

Hoffnungen und Erwartungen an die Zelda-Verfilmung

Seit der ersten Ankündigung des Films ist die Vorfreude unter Fans der Reihe riesig. Die legendäre Geschichte rund um Link, Zelda und Ganondorf soll in einem aufwendig produzierten Hollywood-Film erzählt werden, der laut ersten Informationen großen Wert auf eine werkgetreue Umsetzung und hochwertige visuelle Effekte legen will.

Konkrete Details zur Besetzung, Regie oder dem Drehbuch gibt es bisher nur vereinzelt. Die Verzögerung könnte darauf hindeuten, dass Nintendo in enger Zusammenarbeit mit der Filmproduktion eine besonders hochwertige Umsetzung anstrebt. Ähnlich wie es bereits beim Super Mario Bros. Film der Fall war, der sich großer Beliebtheit erfreute.

Kinostart im Frühjahr 2027

Mit dem neuen Termin fällt der Kinostart in die frühe Blockbuster-Saison 2027, was auf hohe Erwartungen an das Einspielergebnis schließen lässt. Die zusätzliche Produktionszeit soll der Qualität des Films zugutekommen und sicherstellen, dass die Welt von Hyrule auch auf der Leinwand magisch wirkt, wie es bereits die Spielwelt seit Jahren noch tut.