NEXON und NEXON Games haben heute den Free-to-Play-Looter-Shooter The First Descendant weltweit veröffentlicht. Das Spiel ist nun auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S, PC via Steam und NVIDIA GeForce NOW verfügbar.

In The First Descendant übernehmen die Spieler die Rolle der sogenannten Descendants, die die Menschheit gegen außerirdische Invasoren verteidigen und den Kontinent Ingris schützen. Du kannst dies entweder im Einzelspieler-Modus oder im Online-Multiplayer-Koop tun. Um den Release zu feiern, veröffentlichte das Entwicklerteam einen neuen Trailer, der Einblicke in den Pre-Season-Battle-Pass des Spiels gibt:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Minseok Joo, der Game Creative Director bei NEXON Games, betont die Inspiration durch andere Looter-Shooter und den Wunsch des Teams, ein Spiel zu schaffen, das diesen Vorbildern gerecht wird. In der Pre-Season-Phase schaltest du durch den Battle Pass Belohnungen frei und entdeckst neue Descendants wie Esiemo, Enzo und Yujin sowie Waffen und Dungeons. NEXON Games plant, den Start mit einem Update in der fünften Woche zu begleiten, gefolgt von einem Saison-Update in der achten Woche. Die erste Episode der Season 1: Invasion startet Ende August und bringt zusätzliche Inhalte.

The First Descendant führt die Spieler auf den Kontinent Ingris, wo sie gegen riesige Colossi und die Vulgus-Invasoren kämpfen. Die Unreal Engine 5 sorgt dabei für eine beeindruckende Grafik. Das Spiel bietet verschiedene Features, darunter individuelle Charaktere, spannende Kämpfe und herausfordernde Dungeons.

Wichtige Features von The First Descendant:

Einzigartige Charaktere: Verschiedene Descendants mit individuellen Kampfstilen und Hintergrundgeschichten.

Verschiedene Descendants mit individuellen Kampfstilen und Hintergrundgeschichten. Spannende Kämpfe: Nutze unterschiedliche Fähigkeiten und Schusswaffen mit einzigartigen Effekten.

Nutze unterschiedliche Fähigkeiten und Schusswaffen mit einzigartigen Effekten. Void Intercept Battles: Kämpfe gegen riesige Kolosse im 4-Spieler-Koop-Modus oder solo.

Kämpfe gegen riesige Kolosse im 4-Spieler-Koop-Modus oder solo. Infiltrationsoperationen: Erobere Dungeons auf normalem und hohem Schwierigkeitsgrad.

Erobere Dungeons auf normalem und hohem Schwierigkeitsgrad. Motivierendes Gameplay: Entwickle deine Descendants kontinuierlich weiter und sammle Loot.

Weitere Informationen und Updates findest du auf dem offiziellen Discord-Server sowie auf den Accounts auf X, Facebook und YouTube. The First Descendant ist jetzt kostenlos erhältlich.

NVIDIA-Technologie im Einsatz

Zusätzlich zu den beeindruckenden Spielinhalten und der Grafik von The First Descendant, unterstützt das Spiel ab sofort NVIDIA DLSS 3.5, Ray Reconstruction, Raytracing und NVIDIA Reflex. Diese Technologien verbessern die Raytracing-Bildqualität und steigern die Leistung auf GeForce-RTX-GPUs. Bei höchsten 4K-Einstellungen und vollständig aktivierten Raytracing-Effekten erhöht DLSS 3.5 die Bildrate auf GPUs der GeForce-RTX-40-Serie durchschnittlich um das 2,7-fache. NVIDIA Reflex reduziert zudem die Systemlatenz um bis zu 55%, was das Gameplay noch reaktiver macht. Mit dem neuen GeForce-Game-Ready-Treiber kannst du das Spiel direkt starten.