Tango Gameworks feiert Comeback

Nach der überraschenden Studio-Schließung im Mai 2024 durch Microsoft kehrt Tango Gameworks – das Team hinter Hi-Fi Rush, Ghostwire: Tokyo und der The Evil Within-Reihe – mit frischem Wind zurück. Das Studio wurde mittlerweile vom koreanischen Publisher Krafton übernommen, der sich auch die Rechte an Hi-Fi Rush sichern konnte. Am 2. Juni 2025 gab Tango offiziell seine Wiedereröffnung bekannt.

Neues Logo, neue Website, neue Zukunft

Tango hat nicht nur sein Büro in Tokio wiedereröffnet, sondern auch eine komplett überarbeitete Website inklusive neuem Studio-Logo vorgestellt. Dieses steht laut einem offiziellen Blogpost für Tangos Philosophie als „kreative Werkstatt“ – ein Ort, an dem kreative Köpfe echte Handarbeit mit Herzblut abliefern. Die individuelle Handschrift jedes Teammitglieds soll künftig wieder stärker in die Spielentwicklung einfließen.

Im Zentrum der Ankündigung steht ein bislang unangekündigtes Actionspiel, für das das Studio aktuell in nahezu allen Abteilungen rekrutiert – von Game Design über Art bis hin zur Programmierung. Creative Director John Johanas, der bereits bei Hi-Fi Rush Regie führte, bleibt Teil des Teams und dürfte maßgeblich an der neuen Vision beteiligt sein. Ob es sich bei dem Projekt um ein direktes Sequel zu Hi-Fi Rush handelt, ist derzeit unklar. Die Rechte an The Evil Within und Ghostwire: Tokyo verbleiben weiterhin bei Microsoft, doch mit Hi-Fi Rush hat Tango eine IP in der Hand, die sowohl kritisch als auch kommerziell erfolgreich war.

Vom Comeback zur kreativen Zukunft

Die Wiederbelebung eines einst geschlossenen Studios ist selten – umso erfreulicher ist die Rückkehr eines so kreativen und stilistisch einzigartigen Teams. Wie schnell wir erste Infos oder gar Gameplay zum neuen Titel sehen, bleibt abzuwarten. Fans dürfen sich aber sicher sein: Tango ist zurück und hat Großes vor