Ghostwire Tokyo – Release für PlayStation 5 auf 2022 verschoben

Und noch eine Release-Verschiebung eines Spiele-Titels steht an. Ghostwire Tokyo sollte ursprünglich bereits in diesem Jahr veröffentlicht werden. Jetzt wurde der Start-Termin verlegt.

Immer mehr groß angekündigte Spiele-Titel werden derzeit weit nach hinten verschoben. Mit Ghostwire Tokyo trifft es diesmal eine weitere PlayStation 5-Ankündigung.

Offizielles Statement zum verschobenen Release

Der Exklusive-Titel von Bethesda sollte ursprünglich bereits in diesem Jahr für PC und PlayStation 5 erscheinen. Allerdings wurde der Termin jetzt auf das kommende Jahr 2022 verschoben.

Auf Twitter gab Entwickler Tango Gameworks nunmehr folgendes Statement ab:

„Wir wollen das Spiel so schnell wie möglich in eure Hände bekommen, damit ihr die unvergessliche Version eines heimgesuchten Tokios erleben könnt, an der wir hart gearbeitet haben. Gleichzeitig sind wir auch darauf bedacht, die Gesundheit aller Mitarbeiter von Tango zu schützen. Unser neues Release-Fenster wird uns Zeit geben, die Welt von Ghostwire so zum Leben zu erwecken, wie wir sie uns immer vorgestellt haben.“

Weiterhin gab Tango an, dass wir in den kommenden Monaten mehr vom Spiel sehen und erfahren werden und bittet um Verständnis.



Was erwartet uns in Ghostwire Tokyo?

Zuerst soll gesagt sein, dass es sich nicht um ein Horror-Spiel handeln wird. Vielmehr wird es ein Action-Adventure der mystischen Art. Ihr werdet Euch auf die Suche nach dem Ursprung eines Phänomens begeben. Denn viele Menschen sind auf mysteriöse Weise und urplötzlich einfach verschwunden.

Auf der Suche nach der Wahrheit werde Ihr diversen Geistern begegnen, die Euch oftmals feindlich gesinnt sind. Unter ihnen befinden sich allerdings auch freundliche Zeitgenossen, die Euch auf Eurer reise wertvolle Tipps geben werden.

Was ist eigentlich noch real in dieser Welt? Seid Ihr es selbst überhaupt noch? Findet es heraus!

Leider werden wir uns noch etwas gedulden müssen, denn es gibt bisher noch keinen genauen Start-Termin von Ghostwire Tokyo. Einzig die Ankündigung für Anfang 2022 wurde bisher bestätigt. Selbstverständlich werden wir Euch informieren, sobald es Neuigkeiten zum Spiel und zum genauen Release-Termin gibt.

