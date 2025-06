Star Citizen Community Abschied – DaRealAL (Uwe) Nachruf

Einleitung

Die Star Citizen Community nimmt trauernd Abschied von DaRealAl. Ich habe Uwe, bekannt als DaRealAL, zuerst durch seine Streams kennengelernt. Später traf ich ihn live beim Bar Citizen in Essen. Ich erinnere mich noch, wie herzlich er mit meinen Kindern umging. Er war stets freundlich und zeigte echtes Interesse an mir und meinem Content. Dadurch fühlte ich mich von ihm immer wertgeschätzt. Wir hatten geplant, gemeinsam einen Stream oder ein YouTube-Video zu machen, was nun leider nie Realität wird.

Biografie und Werdegang

Uwe war 55 Jahre alt und seit etwa 1998 im Internet aktiv. Sein erster Auftritt erfolgte im Webradio. Bald spielte er Counter-Strike in einem Clan und fungierte als Moderator sowie Kommentator bei den „PC Action Masters“. Als JustinTV noch nicht Twitch hieß, war er schon dort vertreten. Bereits 2015 stieg er in das GTA-RP-Projekt „GTA Life“ ein. Dort übernahm er live die Rolle des Staatsanwalts Alfred Schrödinger.

Uwe liebte Technik. Sein Ziel war, Streams in AV1 und 4K zu senden. Daher experimentierte er oft mit OBS, Streamer-Bots und eigenen Servern.

Streaming-Laufbahn und Star Citizen

Seine größte Leidenschaft galt Star Citizen. In seinen Streams erklärte er Einsteigern, wie sie sich im Universum zurechtfinden. Er zeigte Schiffe, erläuterte Fähigkeits-Mechaniken und gab Tipps zur Optimierung der Spielleistung . Seine Erfahrungen aus GTA RP halfen ihm, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen.

Viele folgten ihm auf seinem Twitch-Kanal. Sein Humor und Fachwissen zogen die Zuschauer in seinen Bann.

Persönlichkeit und Einfluss in der Community

Uwe war mehr als nur ein Streamer. Er war ein Freund, der immer ein offenes Ohr hatte. Wenn ihn etwas störte, sagte er ehrlich: „Sorry, ich kann das Thema nicht mehr hören.“ Diese Ehrlichkeit wurde geschätzt.

Er sah andere Streamer nie als Konkurrenz. Im Gegenteil: Er unterstützte alle, gab Wissen weiter und bot teils sogar Abonnements an, ohne etwas zurückzuverlangen. Sein Herz aus Gold zeigte sich auch in seiner Liebe zu seinen Hunden und seiner Frau, die er über alles stellte.

Bei meinen Treffen in Essen wurde schnell klar: Hinter der Webcam-Persönlichkeit steckte ein bodenständiger Mensch mit Humor und Tiefgang.

Beerdigung und Gedenkstream

Die Beerdigung von Uwe findet am Samstag, dem 20. Juni 2025, statt. Am Abend vom 7. Juni 2025 richtet Fullout1978, der ihm privat sehr nahe stand, einen Gedenkstream aus. Dieser läuft auf dem Kanal von Fullout1978. Jeder ist eingeladen, in stiller Gemeinschaft einzuschalten und gemeinsam Abschied zu nehmen. So hat man die Möglichkeit, Uwe die letzte Ehre zu erweisen und seine Erinnerung zu teilen.

Schlusswort

Der Abschied von DaRealAl schmerzt uns alle sehr. Uwe hinterlässt eine Lücke – persönlich und digital. Durch seine Streams und sein Engagement wuchs unsere Community zusammen. Er zeigte, dass Technik und Menschlichkeit Hand in Hand gehen können. Ich erinnere mich an sein offenes Ohr, seine ehrlichen Worte und sein unermüdliches Herz. Sein Beispiel motiviert uns, stets freundlich und kompetent zu sein.

