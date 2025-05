NVIDIA News: Familie über alles – Mafia bei GeForce NOW

Diese Woche gibt es großartige Neuigkeiten für alle Fans der Mafia-Serie! Die legendäre Spielereihe Mafia von 2K erscheint auf NVIDIA GeForce NOW und bringt insgesamt neun neue Titel in die Cloud.

Zusätzlich wird das neueste Kapitel der Saga, Mafia: The Old Country, direkt zum Launch auf GeForce NOW verfügbar sein.

Spielende können sich auf den Launch vorbereiten, indem sie sich über die Mafia-Reihe informieren. Egal, ob sie neu in die Serie einsteigen oder bereits erfahrene Mafia-Mitglieder sind, die Sammlung narrativer Action-Spiele bietet eine fesselnde Geschichte über den Aufstieg und Fall der Mafia in verschiedenen Epochen und Städten der amerikanischen Geschichte. Spielende erleben die düstere Welt des organisierten Verbrechens aus den Augen komplexer Protagonisten, die sich mit Themen wie Loyalität, Verrat und den Konsequenzen des Lebens in der Mafia auseinandersetzen.

Und das ist noch nicht alles: Towerborne, das neue lebhafte Side-Scroller-Action-RPG von Stoic, sowie das neueste Genshin Impact-Update bereichern ebenfalls die Cloud.

Die volle Liste der neuen Spiele diese Woche: