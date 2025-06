LGC Rising: Neues Kapitel für Frauen im E-Sport

Mit dem Start von LGC Rising beginnt ein bedeutender Meilenstein für den Frauen-E-Sport in der EMEA-Region. Das neue Turnier ist Teil der League of Legends Game Changers (LGC), einer offiziellen Initiative von Riot Games zur Förderung weiblicher Spielerinnen. Ziel ist es, ein nachhaltiges und professionelles Wettbewerbsumfeld für alle zu schaffen, die sich als Frauen identifizieren und in der „League of Legends“-Szene wettbewerbsmäßig aktiv sein möchten.

LGC Rising als Pilotprojekt

LGC Rising ist das erste Turnier unter dem Banner der LGC und bildet den Auftakt eines langfristigen Engagements zur Integration und Förderung von Frauen im kompetitiven LoL-E-Sport. Als Vorbild dient dabei das erfolgreiche VALORANT Game Changers-Programm, das bereits eine starke weibliche Wettkampfszene hervorgebracht hat. Riot Games plant, ein ähnliches Modell für League of Legends aufzubauen, angepasst an die Bedürfnisse und Potenziale der EMEA-Region.

Introducing League of Legends Game Changers: a new era for women across EMEA in LoL! Read: https://t.co/673W8P6At1 pic.twitter.com/npv5wOGZ4L — LEC (@LEC) June 19, 2025

Teilnahme und Format

Das Turnier steht allen offen, die sich als Frauen identifizieren. Der Einstieg erfolgt über ein kombiniertes System aus Einladungen und offenen Qualifikationen. Drei Plätze werden an etablierte Teams vergeben, insbesondere aus dem Kreis der LEC-Partnerorganisationen. Weitere drei Plätze gehen an die Finalisten des Equal Esports Cups aus Deutschland. Zwei zusätzliche Plätze werden über ein offenes Qualifikationsturnier im August vergeben.

Der Wettbewerb startet mit acht Teams, die in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Gespielt wird im Bo1-Modus im Round-Robin-Format. Die besten drei Teams jeder Gruppe erreichen die Play-offs, die im Double-Elimination-Format und mit Bo5-Matches ausgetragen werden. Das große Finale findet schließlich live auf der Bühne der Games Week in Paris statt, einem der wichtigsten Gaming-Events Europas.

Zusammenarbeit und Unterstützung

LGC Rising wird in enger Kooperation mit regionalen E-Sport-Organisationen und Lizenzierungspartnern wie Webedia organisiert. Die Zusammenarbeit mit lokalen Initiativen wie dem Equal Esports Cup in Deutschland oder dem Coupe des Étoiles in Frankreich ist essenziell für den Erfolg des Programms. Riot Games betont, dass LGC Rising bestehende Strukturen nicht ersetzen, sondern sinnvoll erweitern soll.

Zeitplan

Die wichtigsten Termine im Überblick:

Offene Qualifikation : August 2025 (genaues Datum folgt)

Gruppenphase : 13.–14., 20.–21. und 27.–29. September 2025

Play-offs : 10.–12. und 14.–15. Oktober 2025

Finale: 30. Oktober 2025 auf der Games Week in Paris

LGC Rising, ein wichtiger Schritt für den E-Sport

Mit LGC Rising setzt Riot Games ein klares Zeichen für Diversität und Inklusion im E-Sport. Das Turnier ist nicht nur ein Wettkampf, sondern auch eine Plattform zur Sichtbarmachung weiblicher Talente in der League of Legends-Community. Durch ein ausgewogenes Turnierformat, langfristige Planung und die Unterstützung etablierter Partner entsteht eine solide Basis für weiteres Wachstum.

