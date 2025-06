LoL MSI 2025: Das Mid-Season Highlight

Vom 27. Juni bis zum 12. Juli 2025 richtet Riot Games das Mid-Season Invitational (MSI) der League of Legends-Szene aus. Diesmal im Pacific Coliseum in Vancouver, Kanada. Das LoL MSI 2025 versammelt wieder die besten Teams aus fünf Weltregionen in einem internationalen Kräftemessen, bei dem es nicht nur um Prestige, sondern auch um begehrte WM-Startplätze geht. Zwei Teams pro Region treten in spannungsgeladenen Matches gegeneinander an. Ein Format, das 2025 erneut für Hochspannung sorgen dürfte.

Zwei Phasen, ein Ziel: Die Krone

Das Turnier besteht aus zwei klar strukturierten Phasen: Die Play-Ins-Phase vom 27. bis 29. Juni und die Bracket-Phase, die vom 1. bis zum 12. Juli ausgetragen wird. Die Spiele beginnen in mitteleuropäischer Zeit meist in den frühen Morgenstunden – ein Tribut an den Austragungsort in der nordamerikanischen Zeitzone.

In der ersten Phase kämpfen vier Teams um zwei verbleibende Plätze in der Bracket-Runde. Dort warten bereits sechs gesetzte Teams, die auf Basis ihrer Leistungen in den jeweiligen Frühjahrs-Playoffs qualifiziert wurden.

Diese Teams sind dabei

Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s Who der LoL-Szene:

LPL (China): Bilibili Gaming, Anyone’s Legend

LCK (Korea): Gen.G, T1

LEC (Europa): G2 Esports, Movistar KOI

LTA (Amerika): FlyQuest, FURIA

LCP (Asien-Pazifik): CTBC Flying Oyster, GAM Esports

Besonders spannend: Regionen dürfen nicht mit beiden Teams auf derselben Seite des Brackets starten, das sorgt für zusätzliche strategische Würze in der Auslosung.

Das Format im Detail

Die Bracket-Phase folgt einem Doppel-K.O.-System. Eine klare Besonderheit 2025: Durch vordefinierte Setzregeln und Regionalbeschränkungen ist in den meisten Szenarien nur eine Ziehung erforderlich in vielen Fällen entfällt diese sogar komplett. Riot Games hat das Regelwerk so gestaltet, dass Teams frühzeitig möglichen interregionalen Matchups ausweichen, was für abwechslungsreichere Begegnungen sorgt.

Mehr als nur Zuschauen, das Pick’Ems-Tippspiel

Erstmals ist das beliebte Pick’Ems auch beim MSI dabei. In Zusammenarbeit mit AWS können Fans vorab den Turnierverlauf tippen und dabei Belohnungen freischalten, von Emotes bis zu Ultimate-Skins. Zwei Phasen (Play-Ins und Bracket) laden zur Teilnahme ein, wobei punktgenaue Vorhersagen mit attraktiven In-Game-Geschenken belohnt werden.

Warum das MSI 2025 so wichtig ist

Neben dem Pokal geht es vor allem um WM-Plätze: Der Sieger des MSI 2025 und die zweitbeste Region erhalten zusätzliche Startplätze für die Worlds. Damit hat das Turnier direkte Auswirkungen auf das wohl wichtigste Event des Jahres im LoL-Esports-Kalender.

Was erwartet uns bei den MSI 2025?

Das LoL MSI 2025 verspricht intensive Matches, internationale Rivalitäten und strategische Tiefe. Mit neuen Mechaniken, fairen Auslosungen und einer Extraportion Fan-Interaktion per Pick’Ems wird es ein echter Gradmesser für die aktuelle Meta und das Können der Weltelite. Wer das Turnier gewinnt, sichert sich nicht nur Ruhm, sondern legt auch das Fundament für einen erfolgreichen Worlds-Sommer.

