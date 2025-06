Helldivers 2: Terminiden, Automatons und Illuminaten auf einmal?

Ein neues Gerücht sorgt aktuell in der Helldivers-Community für Aufsehen: In Zukunft könnten Spielende möglicherweise gegen mehrere Feindfraktionen gleichzeitig antreten – und das auf einem einzigen Planeten. Wie ein bekannter Insider IronS1ghts via X (vormals Twitter) andeutet, gibt es bereits erste Tests und Entwickler Arrowhead Game Studios arbeitet offenbar an einem Multi-Fraktionen-System, bei dem Terminiden, Automaten und die mysteriösen Illuminaten in einer Mission gemeinsam auftreten. Bisher mussten sich Spielende in Helldivers 2 immer nur mit einer Feindfraktion pro Einsatzgebiet auseinandersetzen. Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, könnte es das Spielgefühl drastisch verändern:

Erhöhte taktische Komplexität: Spielende müssten auf unterschiedliche Angriffsarten, Schwächen und Bewegungsmuster gleichzeitig reagieren.

Neue Missionsarten: Dynamische Ziele je nach Fraktion, überraschende Allianzen oder sogar Konflikte zwischen den Fraktionen könnten integriert werden.

Größerer Wiederspielwert: Unterschiedliche Fraktionskombinationen könnten jede Mission einzigartig machen.

Wann ist mit dem Feature zu rechnen?

Offiziell bestätigt wurde bislang nichts. Dennoch passt das Gerücht zu den Aussagen von Game Director Johan Pilestedt, der kürzlich weitere „größere Content-Erweiterungen“ für das laufende Jahr in Aussicht gestellt hatte. Auch der zuletzt stark nachgefragte Wunsch der Community nach mehr Vielfalt und Herausforderung könnte hier erfüllt werden.