Gears of War: Reloaded ist diese Woche bereits spielbar

Der Klassiker kehrt zurück, besser als je zuvor: Mit Gears of War: Reloaded erwartet uns am 26. August 2025 eine komplett überarbeitete Version des Xbox 360-Kultspiels von 2006. Und noch bevor es so weit ist, können Fans der Serie bereits an diesem Wochenende in den Genuss der ersten von zwei geplanten Multiplayer-Betas kommen.

Wer Gears of War: Reloaded vorab bestellt, erhält ab dem 13. Juni Zugang zur Multiplayer-Beta. Diese bietet nicht nur einen ersten Blick auf das überarbeitete PvP-Erlebnis, sondern auch die Möglichkeit, das neue Movement- und Balancing-System unter die Lupe zu nehmen. Auch Waffen, Maps und Modi wurden überarbeitet, um dem heutigen Multiplayer-Standard zu entsprechen, ohne den nostalgischen Charme zu verlieren. Ein zweites Beta-Wochenende ist für Juli geplant. Weitere Details dazu sollen zeitnah folgen.

Vollgepackt mit neuen Features und technischen Upgrades

Mit Gears of War: Reloaded bringt The Coalition nicht einfach nur ein Remaster, sondern eine umfassende Neuauflage des Originals auf die aktuellen Konsolen – mit einer Vielzahl an technischen und inhaltlichen Verbesserungen:

4K-Texturen und detaillierte Charaktermodelle

60 FPS im Einzelspielermodus für flüssigeres Gameplay

120 FPS im Multiplayer für ein kompetitives Erlebnis auf höchstem Niveau

Crossplay zwischen Xbox, PlayStation und PC

Cross-Progression , sodass der Fortschritt plattformübergreifend gespeichert wird

Neu designte Cinematics mit modernem Motion Capturing

Verbesserte Soundeffekte und neue Musikuntermalung

Ein frisch veröffentlichter Trailer zeigt nicht nur beeindruckende Szenen aus dem Spiel, sondern verdeutlicht auch die große Sorgfalt. Denn das Studio hat die ikonischen Momente des Originals sehr getreu überarbeitet.

Ein Comeback, das für Gears of War Geschichte schreiben könnte

Nach der erfolgreichen Reaktivierung anderer Xbox-Klassiker wie Fable oder Perfect Dark positioniert Microsoft Gears of War: Reloaded als Herzstück seiner Remaster-Offensive. Zum ersten Mal überhaupt erscheint Gears of War auch für die PlayStation 5, was vielen Fans eine Premiere ermöglicht. Inhaltlich bleibt sich das Spiel treu: Ihr übernehmt erneut die Rolle von Marcus Fenix und kämpft euch durch eine düstere Sci-Fi-Welt, in der die Menschheit am Rande des Abgrunds steht. Dank technischer Verbesserungen und neuer Features wird jedoch auch Veteran:innen ein frisches Erlebnis geboten.