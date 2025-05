Xbox Kultmarke kommt auf die PS5- Gears of War

Unfassbar, so was wäre letztes jahr noch undenkbar gewesen, aber nun ist es passiert.

Gears of War wird als vollständig überarbeitetes Remaster unter dem Namen „Gears of War Reloaded“ am 26. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Gear of War Reload enthält alle Teile der Gears of War Ultimate Collection ist Die Veröffentlichung ist Teil von Microsofts, nachdem schon Forza Horizon für die PS5 erschienen ist, neuer Multiplattform-Strategie und könnte den Weg für das 20-jährige Jubiläum der Reihe im Jahr 2026 bereiten.

Ein Meilenstein in Microsofts Plattformstrategie

Die Veröffentlichung von „Gears of War: Reloaded“ auf der PlayStation 5 unterstreicht Microsofts radikalen Strategiewechsel, der Anfang 2024 begann. „Es scheint, dass mittlerweile alle Marken für die einstige Konkurrenzplattform vorgesehen sind“, heißt es in einem Bericht. Xbox-CEO Phil Spencer hatte bereits früher klargestellt, dass keine „rote Linie“ existiere und grundsätzlich jedes Spiel in Zukunft auf der PlayStation erscheinen könnte – sogar „Halo“. Mit „Gears of War“ folgt nun eine der drei wichtigsten Xbox-Marken neben „Forza“ und „Halo“ diesem neuen Kurs. „Es ist eines der drei großen Xbox-Spiele: Forza, Halo, Gears. Jetzt ist nur eine davon wirklich exklusiv für Xbox übrig“, kommentiert ein Branchenbeobachter die Entwicklung.

Die Reaktionen auf diese Entscheidung sind gemischt. Während sich PlayStation-Spieler über Zugang zu einem legendären Franchise freuen, beschreibt ein Gaming-Portal die Situation als „wirklich seltsam“ und erinnert daran, dass ein solches Szenario „vor einem Jahrzehnt oder länger“ noch undenkbar gewesen wäre – vergleichbar mit der absurden Vorstellung, „Mario auf der Xbox“ zu sehen.

Technische Verbesserungen

„Gears of War: Reloaded“ präsentiert sich als die bisher vollständigste Version des Originalspiels und bietet zahlreiche technische Verbesserungen für moderne Plattformen. Spieler können sich auf beeindruckende 4K-Auflösung, 60 FPS in der Kampagne und sogar 120 FPS im Mehrspielermodus freuen. Zu den weiteren technischen Highlights zählen HDR, Dolby Vision, 7.1.4 Dolby Atmos, variable Bildwiederholraten (VRR) sowie neu gemasterte Texturen und verbesserte visuelle Effekte.

Das Remaster enthält sämtliche Inhalte der „Gears of War: Ultimate Edition“ sowie zusätzliche Erweiterungen. „Ein Bonus-Kampagnenpaket und kosmetische Inhalte sind ebenfalls enthalten. Alle Inhalte stehen zum Launch zur Verfügung und werden nach Veröffentlichung durch weitere Updates ergänzt – ohne zusätzliche Kosten“, verspricht der Entwickler.

Gemeinsames Spielen über Plattformgrenzen hinweg

Ein besonderer Fokus des Remasters liegt auf dem plattformübergreifenden Spielerlebnis. Die Kampagne unterstützt den Koop-Modus für zwei Spieler, während der Versus-Multiplayer-Modus bis zu acht Spieler gleichzeitig erlaubt. Dank Cross-Play und Cross-Progression können Spieler auf allen Plattformen miteinander spielen und ihren Fortschritt geräteübergreifend mitnehmen – ein Microsoft-Konto ist dafür nicht einmal erforderlich.

Entwicklung und Veröffentlichungsstrategie

Die Entwicklung von „Gears of War: Reloaded“ liegt in den Händen von The Coalition, dem Studio, das seit 2015 für die Franchise verantwortlich ist. Unterstützt wird das Team von externen Entwicklern bei Sumo Digital und Disbelief. Mit dem Launch verfolgt Microsoft das Ziel, die „Gears of War“-Reihe zum bevorstehenden Jubiläum neu zu positionieren: „2026 feiert Gears of War sein 20-jähriges Jubiläum und wir haben uns gefragt, was das für die Spielereihe bedeutet. Es geht um die Geschichten, die wir erzählt, die Freundschaften, die wir geschlossen und die unvergesslichen Momente, die wir gemeinsam durchlebt haben“, heißt es auf dem Xbox-Wire.

Interessant für Besitzer der früheren „Gears of War: Ultimate Edition“ ist ein besonderes Angebot: Wer die digitale Version vor dem 5. Mai 2025 um 16:00 Uhr UTC erworben hat, erhält ein kostenloses Upgrade auf „Gears of War: Reloaded“. Alle anderen Interessenten können das Spiel für 39,99 US-Dollar erwerben, während Xbox Game Pass-Abonnenten ohne Zusatzkosten Zugriff haben werden.

Ein Ausblick auf die Zukunft der Franchise

Während „Gears of War: Reloaded“ den Blick zurück auf die Anfänge der Serie richtet, arbeitet The Coalition bereits an einem neuen Hauptteil der Reihe. Im Juni 2024 kündigten Xbox und The Coalition ein Prequel an, das während des E-Day spielen und zeigen soll, wie sich Marcus und Dom kennengelernt haben. Ein Veröffentlichungsdatum für dieses Projekt steht allerdings noch aus.

Gleichzeitig versichert The Coalition den Fans, dass die Geschichte von „Gears 4“ und „Gears 5“ nicht vergessen wird. Die Entwickler versprechen, dass sie „mit den Charakteren und Handlungssträngen aus Gears 4 und Gears 5 noch nicht fertig sind“. Was genau das bedeutet, bleibt abzuwarten – möglicherweise könnten in Zukunft weitere Remaster oder Fortsetzungen folgen, die dann ebenfalls plattformübergreifend erscheinen.

Fazit: Ein neues Kapitel für Xbox und PlayStation

Die Veröffentlichung von „Gears of War: Reloaded“ auf der PlayStation 5 markiert einen bedeutenden Wandel in der Gaming-Industrie. Was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, wird nun Realität: Eine der ikonischsten Xbox-Marken erscheint auf der Konkurrenzplattform. Diese Entwicklung spiegelt Microsofts neue Vision wider, die sich stärker auf Dienste und Inhalte konzentriert als auf Hardware-Exklusivität.

Für Spieler bedeutet dies eine erfreuliche Entwicklung: Mehr Zugang zu beliebten Spielen, unabhängig von der gewählten Plattform. Mit modernster Technik, Cross-Play und umfangreichen Inhalten bietet „Gears of War: Reloaded“ sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteigern ein attraktives Paket, das die legendäre Shooter-Reihe einem breiteren Publikum zugänglich macht.