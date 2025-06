Gears of War: Reloaded erhält ein zweites Beta-Wochenende

Nachdem das erste Beta-Wochenende von Gears of War: Reloaded mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, reagiert Entwickler The Coalition nun auf das umfangreiche Feedback der Community. Im Rahmen eines offiziellen Statements kündigte das Studio an, das zweite Beta-Wochenende nicht nur zu verlängern, sondern auch mit neuen Inhalten auszustatten. Neben weiteren Karten und Spielmodi dürfen sich Spielerinnen und Spieler vor allem auf zusätzliche Spielzeit freuen. Somit könnt ihr das überarbeitete Gears-Erlebnis intensiver testen.

Rückblick: Technische Probleme bei Beta-Start

Der erste Beta-Test verlief nicht ganz reibungslos. Viele Teilnehmer berichteten von Serverinstabilitäten, Verbindungsabbrüchen, langen Matchmaking-Wartezeiten und Performanceproblemen während der Matches. In sozialen Netzwerken und Foren äußerte die Community ihren Unmut. Vor allem in Hinblick auf die Spielbarkeit und den technischen Zustand des Spiels.

The Coalition zeigt sich nun einsichtig und möchte mit dem nächsten Beta-Wochenende verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Über eine kurzen, aber prägnanten Mitteilung heißt es: „Wir haben euch gehört. Mehr Karten. Mehr Modi. Mehr Zeit.“

Mehr Inhalte für das zweite Beta-Wochenende

Das zweite Beta-Wochenende von Gears of War: Reloaded startet am Freitag, den 20. Juni 2025, um 21:00 Uhr deutscher Zeit (12:00 Uhr PDT) und endet am Montag, den 23. Juni um 6:00 Uhr. Neben bereits bekannten Inhalten wird dieses Mal auch der taktisch geprägte Execution-Modus spielbar sein, der seit den frühen Tagen der Serie zu den Fanlieblingen gehört. Zusätzlich wird der beliebte Modus King of the Hill (KOTH) ebenfalls verfügbar sein. Allerdings nun in der kompetitiven Variante, die sich durch ein höheres Tempo und intensivere Teamkoordination auszeichnet.

Spieler können sich außerdem auf fünf verschiedene Karten freuen, die für den Social Team Deathmatch-Modus bereitgestellt werden. Diese bieten eine Mischung aus klassischen und neuen Layouts, die sowohl Veteranen als auch Neulinge gleichermaßen herausfordern sollen.

Release im August

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Gears of War: Reloaded wird als vollständiger Reboot der beliebten Third-Person-Shooter-Reihe verstanden. Entwickelt mit Fokus auf moderne Technik und Spielgefühl, bringt das Spiel bekannte Elemente wie Deckungssysteme, brutale Nahkämpfe und kooperatives Gameplay zurück – kombiniert mit neuen Mechaniken und einer frischen visuellen Präsentation. Besonders spannend ist der gleichzeitige Release für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, was auf eine Öffnung der Serie für ein größeres Publikum hinweist. Der offizielle Release ist für den 26. August 2025 geplant. Weitere Details zur Kampagne und zusätzlichen Multiplayer-Features werden voraussichtlich im Juli erwartet.