Fantasy Life i: TGWST bekommt ein Roguelike-Update

Der japanische Entwickler Level-5 hat neue Inhalte für Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time angekündigt. Ein kostenloses DLC mit dem Titel „Update the World!“ wird dem Spiel bald eine Vielzahl an frischen Features hinzufügen, darunter ein komplett neuer Roguelike-Modus mit Open-World-Elementen, neue Rezepte und ein erweiterter Story-Abschnitt mit einer brandneuen Figur.

Im Zentrum des Updates für Fantasy Life i steht eine überarbeitete Version von Ginormosia, dem zentralen Schauplatz des Spiels. Laut Level-5 kombiniert das neue System roguelike Mechaniken mit offener Welt, was sowohl erfahrenen Spielerinnen als auch Neueinsteigerinnen spannende Herausforderungen bieten soll. Neben dem neuen Spielmodus wird das Update außerdem eine Vielzahl kosmetischer Erweiterungen mitbringen – darunter stylische Ausrüstungsgegenstände, neue Reittiere, ungewöhnliche Items, frische Frisuren sowie neue Emotes.

Ein neuer Charakter gesellt sich dazu

Besonders spannend: Eine neue Charakterfigur wird erstmals im Spiel auftauchen und laut Entwickler eine entscheidende Rolle in der weiteren Geschichte einnehmen. Welche Auswirkungen diese Figur auf die Welt haben wird, bleibt noch offen, dürfte die Lore aber deutlich erweitern. Zusätzlich zur Ankündigung des DLCs feiert Level-5 den Verkauf von über einer Million Einheiten weltweit mit einem exklusiven Geschenkcode, der ein besonderes Item im Spiel freischaltet.

Das „Update the World!“-DLC erscheint in Kürze für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.