Professor Layton – Level 5 kündigt Event an und bringt damit hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel um den verschwundenen rätsellösenden Professor.

Ein kleines Raunen ging durch den Raum, als während der letzten Nintendo Direct am 8. Februar 2023 ein allseits bekannter Zylinder und sein Träger kurz ins Bild kamen. Dann Einblendung des Titels „Professor Layton – New World of Steam“ …. und dann kam nichts mehr. Kein Datum, keine weiteren Informationen… Nichts.. Doch jetzt gibt es das kleine Licht am Ende der Ratlosigkeit: Level 5 hat für den kommenden Monat ein kleines Event angekündigt.

Um beide, sowohl Professor Layton, als auch Level 5, war es in den vergangenen Jahren ja sehr ruhig geworden. Umso größer die Freude, doch recht unerwartet wieder ein Lebenszeichen zu sehen.

Der Tweet vom 21.02.2023 kam trotz der Direct-Ankündigung sehr überraschend:

Laut dem Tweet gibt es am 9. März 2023 eine Online-Veranstaltung in Japan, die allerdings auch mit englischen und traditionellen chinesischen Untertiteln ausgestattet sein wird.

Ob dabei der Schwerpunkt auf Spieleankündigungen liegt oder ob die Spieleschmiede über eine geplante Expansion berichtet? Wir sind jedenfalls mal gespannt. Die Expansion kursiert bereits seit geraumer Zeit, da ein paar geschaltete Online-Stellenanzeigen den Rückschluss zulassen.

Die verstärkten Bemühungen von Level 5 waren der Nintendo Direct vom 08.02.2023 bereits zu entnehmen. Neben der mysteriösen Ankündigung von Professor Laytons neuestem Abenteuer gab es außerdem noch zwei weitere Titel der Japaner.

Zum einen wurde Deca Police angekündigt und der zweite Titel bringt uns einen zweiten Teil von Fantasy Life auf die Switch. Beides durchaus Grund zur Freude.

Quelle: Level 5 via Twitter