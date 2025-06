EA SPORTS FC FUTURES: Gaming verändert den Fußball

Electronic Arts hat mit EA SPORTS FC FUTURES ein ambitioniertes Programm ins Leben gerufen, das zeigt, wie Gaming die reale Welt positiv beeinflussen kann, ganz konkret: den weltweiten Zugang zum Breitenfußball. Im zweiten Jahr der Initiative wurde das Engagement verdoppelt, sodass nun bereits über 500.000 Menschen weltweit von dem Programm profitieren.

Das Ziel dieses Programms ist es, Fußball auf Gemeindeebene zugänglicher und inklusiver zu machen. Gestartet im Jahr 2023, verbindet die Initiative digitales Spielerlebnis mit realen Trainingsmethoden. Was das konkret bedeutet? Fußballbegeisterte erhalten nicht nur online neue Übungsbibliotheken, sondern auch renovierte Spielfelder und Partnerschaften, die echten Mehrwert schaffen.

EA SPORTS FC FUTURES mit digitalen Übungen für reales Training

Im Zentrum der zweiten Programmrunde steht die FC FUTURES Academy. In Zusammenarbeit mit der UEFA wurden elf neue, frei zugängliche Online-Übungen entwickelt, die auf Spielmechaniken aus EA SPORTS FC basieren. Damit wächst die digitale Trainingsbibliothek auf 17 Einheiten. Zielgruppe sind Trainer, Trainerinnen, junge Spieler und Spielerinnen, die dadurch ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können, ganz unabhängig von Vereinsstrukturen oder finanziellen Mitteln.

Diese digitale Unterstützung ist dabei nicht rein theoretisch. Über 500 Trainer und Trainerinnen wurden in der Praxis geschult und die Übungen wurden bereits in 54 nationale Fußballverbände integriert. Der Ansatz: Gaming-Inhalte dienen als zugänglicher Einstieg in fundiertes Fußballtraining, eine Art „Gamification“ der Trainerausbildung.

Spielfelder, die Leben verändern

Doch EA SPORTS FC FUTURES wirkt nicht nur online. Acht weitere Spielfelder wurden im vergangenen Jahr rund um den Globus renoviert von Valencia bis Paraguay. Insgesamt sind es nun 19 Plätze in 14 Ländern. Diese Flächen schaffen sichere Räume für Kinder und Jugendliche, um Fußball zu spielen, Gemeinschaft zu erleben und sich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln.

Besondere Highlights waren unter anderem die Eröffnung eines neuen Platzes in Medellín gemeinsam mit LALIGA und Musiker J Balvin, sowie die Zusammenarbeit mit Lukas Podolski bei der Sanierung eines Platzes in Köln. Hier zeigt sich, wie Fußball Persönlichkeiten, Kulturen und Generationen verbindet.

Starke Partner für starke Wirkung

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von EA SPORTS FC FUTURES ist die enge Zusammenarbeit mit Organisationen wie UNICEF, Merky FC oder Football Beyond Borders. Sie bringen Erfahrung in der Jugendarbeit und Sportförderung ein. Gemeinsam organisiert man Veranstaltungen, Trainingscamps und Lernangebote, die weit über das Gaming hinausreichen.

Andrea Hopelain, GM & SVP Publishing bei EA SPORTS, betont:

„Wir schaffen lebenslange Sportfans nicht nur durch unser Spiel, sondern auch durch aktive Unterstützung des Fußballs auf Gemeindeebene.“

EA SPORTS FC FUTURES: Mehr als nur ein Spiel

Auch im dritten Jahr bleibt EA SPORTS FC FUTURES am Ball. Weitere Spielfelder, neue Partner und eine erweiterte Trainingsbibliothek sollen noch mehr junge Menschen erreichen. Zusätzlich wird die Verschmelzung von digitalem und physischem Fußball weiterentwickelt mit dem Ziel, Trainings- und Lernerfahrungen künftig auch direkt im Spiel umzusetzen.

EA zeigt eindrucksvoll, dass Gaming mehr sein kann als nur Unterhaltung. Das Programm ist ein Beispiel dafür, wie eine Spielemarke echte gesellschaftliche Wirkung entfalten kann, lokal wie global. So wird aus „It’s in the game“ tatsächlich: It’s in real life.

