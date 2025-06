Digiritter, macht euch für Digimon Story: Time Stranger bereit

Die Digimon-Reihe kehrt zurück – und das mit ordentlich Rückenwind. Bandai Namco hat offiziell bestätigt, dass Digimon Story: Time Stranger am 3. Oktober 2025 erscheinen wird. Der neueste Ableger der Digimon Story-Serie scheint dabei nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich einen großen Sprung nach vorne zu machen – und das spiegelt sich bereits im neuesten Trailer wider.

Ambitionierter als je zuvor: Ein Meilenstein für die Digimon-Reihe?

Der neue Trailer zu Time Stranger bietet einen umfassenden Einblick in die Welt, Charaktere und Handlung des Spiels – und lässt keine Zweifel daran: Time Stranger ist möglicherweise das bislang ambitionierteste Digimon-Spiel überhaupt. Hochwertige Zwischensequenzen, eine cineastisch erzählte Story und eine auffällig düstere Grundstimmung lassen vermuten, dass Bandai Namco hier mit einem deutlich höheren Budget als bei früheren Teilen gearbeitet hat.

Fans erwartet ein storylastiges JRPG mit strategischen Kämpfen, komplexen Charakterentwicklungen und einer digitalen Welt, die so lebendig und detailliert wirkt wie nie zuvor. Das Spiel setzt auf die bekannten Stärken der Serie – Digitation, Team-Building und rundenbasierte Taktik – erweitert diese aber mit neuen Gameplay-Systemen, Dialogoptionen und möglicherweise offenen Arealen zur Erkundung.

Wie der Titel vermuten lässt, spielt die Zeit eine zentrale Rolle in Digimon Story: Time Stranger. In einem noch nicht vollständig enthüllten Setting wird der oder die Hauptfigur in eine verzweigte Geschichte hineingezogen, die verschiedene Zeitlinien, alternative Realitäten und düstere Geheimnisse miteinander verwebt. Begleitet von altbekannten und neuen Digimon-Partnern, gilt es, die Ordnung in der digitalen Welt wiederherzustellen – oder ihre wahre Natur zu enthüllen.

Konkurrenz durch Ghost of Yotei

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Der Release von Time Stranger fällt auf den 3. Oktober 2025, also nur einen Tag nach dem heiß erwarteten Ghost of Yotei – einem potenziellen Blockbuster auf der PS5. Diese enge Platzierung könnte dem Digimon-Titel in puncto Aufmerksamkeit das Leben schwer machen, vor allem bei einem Mainstream-Publikum.