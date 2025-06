Digimon Story Time Stranger bietet komplexe Monster-Aufzucht wie in Pokémon

Fans komplexer Monster-Aufzucht wie in Pokémon dürfen sich freuen: Das kommende Rollenspiel Digimon Story Time Stranger von Bandai Namco führt gleich mehrere neue Mechaniken ein, die gezieltes Training und individuelle Entwicklung der Digimon noch strategischer gestalten. In einem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog gab Producer Ryosuke Hara nun spannende Details bekannt.

Persönlichkeiten beeinflussen Werte, Fähigkeiten und Digitation

Eines der Herzstücke des neuen Systems ist das Persönlichkeitssystem. Jedes Digimon verfügt über einen von 16 Persönlichkeitstypen, die nicht nur die Wertentwicklung, sondern auch Fähigkeiten und sogar die Digivolutionsbedingungen beeinflussen.

So wachsen Digimon mit einer „Daring“-Persönlichkeit beispielsweise besonders stark in Angriff und Verteidigung und eignen sich ideal für physisch orientierte Rollen. Das System erinnert stark an die „Wesen“ aus der Pokémon-Reihe. Mit dem Unterschied, dass sich Persönlichkeiten in Time Stranger auch im späteren Spielverlauf noch ändern lassen.

Agent Skills und über 450 Digimon

Ein weiteres neues Feature: Agent Skills. Diese Fähigkeiten kann der eigene Charakter im Laufe der Geschichte durch abgeschlossene Missionen freischalten. Die Punkte lassen sich in verschiedene passive Boni investieren. Etwa um Erfahrung schneller zu erhalten, Digitationen zu erleichtern oder bestimmte Persönlichkeiten gezielt zu stärken.

Diese neuen Systeme sollen laut Hara nicht nur mehr taktische Tiefe ermöglichen, sondern auch die emotionale Bindung zu den eigenen Digimon-Partnern intensivieren. Mit über 450 Digimon im Spiel dürfte der Sammel- und Trainingsfaktor besonders ausgeprägt ausfallen.

Für Hardcore-Züchter und Taktiker ein Pflichtspiel

Digimon Story Time Stranger richtet sich klar an Spieler:innen, die gern an Builds feilen, Teamstrategien entwickeln und tiefer in die Entwicklung ihrer Kreaturen eintauchen möchten. Wer bei Pokémon schon gern „perfekte Wesen“ trainiert hat, wird hier viele spannende Optionen finden. Gepaart mit der typischen Digimon-Atmosphäre.