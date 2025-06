Death Stranding 2: Recap des Erstlings veröffentlicht

Kurz vor dem bevorstehenden Release von Death Stranding 2: On the Beach hat Sony einen offiziellen Rückblickstrailer veröffentlicht. In dem rund sechs Minuten langen Video wird die Geschichte des ersten Spiels zusammengefasst und in komprimierter Form aufbereitet.

Sam Bridges hatte schon in Death Stranding einen weiten Weg hinter sich

Auch wenn viele Fans das Original bereits gespielt haben, ist es inzwischen einige Jahre her. Die komplexe und stellenweise rätselhafte Erzählweise von Hideo Kojimas Werk macht es zusätzlich schwierig, sich an alle Details zu erinnern. Der neue Trailer soll daher nicht nur Auffrischung bieten, sondern auch Neueinsteiger auf das kommende Abenteuer vorbereiten.

In Death Stranding 2: On the Beach übernimmt erneut Norman Reedus die Rolle von Sam Porter Bridges. Neben ihm kehren auch weitere bekannte Figuren aus dem ersten Teil zurück. Die Fortsetzung soll die Geschichte konsequent weiterführen, gleichzeitig aber auch neue Themen, Charaktere und Spielmechaniken einführen.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Neben dem Rückblickstrailer hat Sony kürzlich auch einen neuen Teaser veröffentlicht, der weitere Einblicke in die Stimmung und Ausrichtung der Fortsetzung liefert.

Beide Videos sind über die offiziellen PlayStation-Kanäle abrufbar. Wer sich optimal auf den Release vorbereiten möchte, sollte einen Blick riskieren.