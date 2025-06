Death Stranding 2: On the Beach zeigt erstes Live-Gameplay 

Hideo Kojima hat auf der ersten Station der weltweiten Death Stranding 2-Tour im Orpheum Theatre in Los Angeles erstmals umfangreiches Live-Gameplay aus Death Stranding 2: On the Beach präsentiert. Die Tour wird insgesamt 12 internationale Orte besuchen.

Starbesetztes Panel und neue Infos zum Soundtrack

Begleitet wurde Kojima von Moderator Geoff Keighley, während auf der Bühne auch prominente Mitglieder des Casts Platz nahmen, darunter Elle Fanning, Shioli Kutsuna und Troy Baker. Gemeinsam stellten sie nicht nur neues Material aus dem Spiel vor, sondern sprachen auch über ihre Rollen, die Entwicklung und Kojimas kreative Vision.

Neben dem Gameplay gab es ein Update zur Musik des Spiels. Woodkid sprach über seinen Beitrag zum Soundtrack, während Ludvig Forssell erneut als musikalischer Leiter und Kyle Cooper als Titel-Designer mit an Bord sind, um den unverwechselbaren Stil von Death Stranding fortzuführen.

Gameplay zeigt neue Mechaniken und Atmosphäre

Die gezeigten Szenen geben einen intensiven Einblick in die neuen Mechaniken, das Gameplay und die beeindruckende Atmosphäre. Wer die Präsentation nachholen möchte, kann sich das Video online ansehen. Für alle, die direkt zum Gameplay springen wollen, lohnt sich ein Blick ab ca. 28:30 Minuten. Die nächsten Szenen folgen ab 37:40 Minuten.

Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PlayStation 5.