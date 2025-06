The Blood of Dawnwalker orientiert sich an The Witcher & Kingdom Come

Mit The Blood of Dawnwalker hat das Entwicklerstudio Rebel Wolves, gegründet von ehemaligen Witcher-Entwicklern, ein ambitioniertes Action-Rollenspiel angekündigt, das sich optisch wie spielerisch an Genregrößen wie The Witcher 3 und Kingdom Come: Deliverance orientiert. In einem umfangreichen, rund 20-minütigen Gameplay-Video gibt das Team nun erstmals tiefere Einblicke in das düstere Fantasy-Abenteuer – und die Resonanz fällt vielversprechend aus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eine offene Welt zwischen Tag und Nacht

Im Zentrum von Blood of Dawnwalker steht ein Vampir, der sich in einer offenen Welt behaupten muss. Je nach Tageszeit verändert sich dabei nicht nur die Stimmung der Welt, sondern auch das Gameplay. Tagsüber erkundest du Städte, führst Gespräche mit NPCs und nimmst klassische RPG-Aufgaben an. Die Kämpfe orientieren sich stark an realistischen Schwertduellen, mit einem direktionalen Kampfsystem, das Timing, Präzision und Taktik erfordert – ganz in der Tradition von Kingdom Come: Deliverance.

Nachts verändert sich das Spieltempo deutlich. Der Protagonist erhält Zugang zu vampirspezifischen Fähigkeiten wie dem „Shadowstep“, mit dem er sich blitzschnell über Dächer und Schatten bewegt. So kannst du Gegner aus dem Hinterhalt angreifen oder dich nahezu lautlos fortbewegen. Diese dynamische Tag-Nacht-Mechanik bringt strategische Tiefe und erinnert stilistisch an Stealth-Elemente aus Spielen wie Dishonored oder Assassin’s Creed, nur mit einem vampirischen Twist.

Blutdurst als Gameplay-Element

Ein weiteres zentrales Feature ist der Blutdurst deines Charakters. Du kannst NPCs das Blut aussaugen – aber mit Maß. Ein spezieller Balken zeigt dir an, wie viel du trinken kannst, bevor dein Opfer stirbt. Diese Mechanik bringt moralische Entscheidungen ins Spiel und beeinflusst laut Entwickler langfristig deine Beziehung zur Spielwelt.

Die Kämpfe in Blood of Dawnwalker setzen auf ein realistisches, richtungsbasiertes System, das Angriff und Verteidigung in Einklang bringen muss. Im Gegensatz zu vielen modernen Action-RPGs geht es hier weniger um schnelle Button-Mashes, sondern um kontrollierte, wohlüberlegte Aktionen – ähnlich wie bei Kingdom Come: Deliverance. Jeder Treffer zählt, jeder Block kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Mit Blood of Dawnwalker entsteht ein neues RPG-Universum

Blood of Dawnwalker ist der erste Teil einer geplanten Saga. Das ambitionierte Projekt entsteht aktuell auf Basis der Unreal Engine 5 und befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase („Pre-Beta“). Dennoch zeigt das bisherige Material bereits eine atmosphärische Welt, cineastische Inszenierung und spannende Gameplay-Ideen. Rebel Wolves verspricht, ein storylastiges Rollenspielerlebnis zu liefern, das Spieler mit komplexen Entscheidungen, tiefgründigen Charakteren und einem düsteren Setting in den Bann ziehen soll.

Mit Blood of Dawnwalker könnte Rebel Wolves ein spannender Genre-Neustart gelingen. Die Mischung aus Vampir-Setting, realistischer Schwertkampfsimulation und dynamischer Tag-Nacht-Mechanik wirkt frisch und durchdacht. Wer eine düstere Alternative zu The Witcher sucht oder taktischen Schwertkampf schätzt, sollte das Spiel im Auge behalten. Blood of Dawnwalker erscheint 2026.