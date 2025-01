The Blood of Dawnwalker – Eine düstere Vampirsaga von Ex Witcher III Entwicklern

The Blood of Dawnwalker ist das erste Kapitel einer „brandneuen Rollenspielsaga“ und zwar einer sehr düsteren, eindrucksvollen und brutalen Saga – so suggeriert es zumindest der erste Trailer zum Spiel. Bandai Namco und das neue Studio Rebel Wolves, das aus ehemaligen The Witcher 3: Wild Hunt Devs besteht, kündigten Mitte Januar ein düsteres Vampir-RPG an, das im von Krieg und Pest gezeichneten Europa des Mittelalters spielt. Doch wovon handelt das Spiel eigentlich?

Die Karpatenregion – eine Ikone des Horrors

Der Handlungsort von The Blood of Dawnwalker wird mit „irgendwo in der Karpatenregion“ beschrieben, was alle Fans des Horrors hellhörig werden lässt. Die Karpaten symbolisieren eine uralte, ungezähmte Wildnis, in der das Übernatürliche gedeiht. Reich an Folklore, Aberglauben und Legenden – von Werwölfen bis hin zu Dracula – bildet diese Region eine perfekte Kulisse für ein düsteres Horrorszenario. Als Spieler wird man also in einer Gegend ausgesetzt, die in der Horror-Popkultur oft als die Quelle des Bösen oder als der Ursprung ältester Flüche angesehen wird – das klingt großartig!

Eine von Kriegen und Krankheiten geplagte Welt

Im europäischen Mittelalter des 14. Jahrhunderts, in einem Königreich mit dem Namen „Vale Sangora“ (was frei übersetzt „Tal des Blutes“ heißen könnte) fegen blutige Konflikte über das Land. Diejenigen, die das Glück hatten zu überleben, werden vom Schwarzen Tod persönlich geholt. Eine dezimierte menschliche Bevölkerung kämpft ums Überleben. Die Menschheit ist in ihrer schwächsten Stunde – und eine dunkle Macht weiß diese Chance zu nutzen.

Vampire ergreifen ihre Chance

Zu Beginn des Spiels werden Soldaten eines Feudalherren von einer Gruppe mächtiger und blutrünstiger Vampire überfallen. Unklar bleibt in dieser Szene, wer in diesem Kampf die Guten und die Bösen sein sollen. Aus den Schatten hervortretend, fordern die Vampire das, was die Menschheit ihnen seit Jahrhunderten verweigert: ihre Freiheit. Andere Kreaturen der Nacht folgen dem Beispiel der Vampire. Die düsteren Legenden der karpatischen Berge werden zur Realität, und die Geschichte, wie wir sie kennen, nimmt einen anderen Lauf.

Du wirst zum Dawnwalker

Die Spieler übernehmen die Rolle von Coen, einem Dawnwalker, der sowohl bei Tag als auch bei Nacht agieren kann. Coen kombiniert klassische Kampffähigkeiten mit vampirischen Kräften, die sich je nach Tageszeit verändern. Dieser Wechsel beeinflusst nicht nur das Gameplay, sondern auch die mögliche Entwicklung der Geschichte. Wie wirst du deinen moralischen Kompass ausrichten? Bewahrst du deine Menschlichkeit? Oder gibst du dem Fluch des Vampirs nach? Aber vergiss nicht: Das wahre Böse kann sich im Sonnenlicht baden, und die treuesten Verbündeten können im Schutz der Nacht lauern. Neben den folgenschweren Entscheidungen spielt auch die Zeit eine entscheidende Rolle dabei, wie sich Quests entwickeln. In The Blood of Dawnwalker hast du nur 30 Tage Zeit, um deine Familie zu retten. Deine Erkundung der offenen Welt tritt in einen Wettkampf gegen die Zeit – eine erfrischende und faszinierende Ergänzung für die sonst so offene Spielweise der Open Worlds.

The Blood of Dawnwalker ist eine narrative Sandbox

Die Entwickler sprechen von der Zeit als eine besondere Ressource im Game und weil jede Quest ihren Fortschritt vorantreibt, ist es unmöglich, alle Geschichten und Handlungsstränge vor der schrecklichen Frist abzuschließen. Dadurch wird jeder Spieldurchlauf einzigartig. Die Entwickler nennen diese Designentscheidung eine narrative Sandbox, in der es neben dem Aspekt der Zeit auch keine klare Entscheidung zwischen Haupt- und Nebenquests geben soll. Laut Konrad Tomaszkiewicz, dem Game-Director, sollen die Spieler in diesem Open-World-Spiel das Gefühl von Dringlichkeit spüren. Es gebe mehrere Wege, Coens Familie zu retten, ohne eine klare Trennung zwischen Haupt- und Nebenquests. Bei The Blood of Dawnwalker entscheidest du selbst, wie du deine Zeit nutzt.

The Witcher: Blood and Wine mutiert zum Dawnwalker

Der Trailer macht einen großartigen Eindruck – nicht zuletzt, weil er viele Erinnerungen an The Witcher: Wild Hunt, insbesondere Blood and Wine, weckt. Gleichzeitig zeigt der Trailer aber auch, dass Rebel Wolves innovative Designideen und eine Weiterentwicklung des Gameplays anstrebt. Die Komplexität des Storytellings und die moralischen Grauzonen, eine Stärke der Witcher-Reihe, scheint in The Blood of Dawnwalker noch intensiver eingearbeitet worden sein und man darf gespannt sein, wie sich die Story beim Spielen anfühlt.

Weder der Entwickler Rebel Wolves noch der Publisher Bandai Namco haben bisher Details zu einem Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. Allerdings wurde angekündigt, dass weitere Informationen und Gameplay irgendwann im Sommer 2025 vorgestellt werden sollen.

Daraus lässt sich spekulieren, dass 2026 das frühestmögliche Erscheinungsjahr wäre.