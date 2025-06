Beeindruckendes The Witcher IV-Gameplay veröffentlicht

Endlich exklusives Gameplay zu The Witcher IV. Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest gab es auf dem State of Unreal-Showcase in Orlando einen ersten vielversprechenden Blick auf The Witcher IV – und dieser hat es in sich.

Gezeigt wurde Gameplay mit Ciri als spielbare Protagonistin, die auf ihrem treuen Pferd Kelpie durch die atemberaubenden Landschaften von Kovir reitet. Dichte Wälder, schneebedeckte Berge und realistische Pferdeanimationen zeigen eindrucksvoll, wie viel Wert CD Projekt Red auf Details legt. Die grafische Qualität und Atmosphäre setzen neue Maßstäbe.

Eine Grafik, die wieder neue Maßstäbe setzen wird

Besonders hervorzuheben ist ein Dorfgemarktplatz, den die Spielenden besuchen können: Ein lebendiger Ort voller Menschen, Gespräche und Aktivitäten – ein echtes Highlight der gezeigten Szene. Zum Abschluss sieht man Ciri auf einem Aussichtspunkt stehen, während sie auf ein beeindruckendes Panorama blickt – ein Moment, der definitiv Lust auf mehr macht.

Eine ausführliche Analyse des Gameplays folgt ebenfalls in der Präsentation – ab etwa der 35-Minuten-Marke könnt ihr euch alles selbst ansehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein genaues Releasedatum gibt es bisher noch nicht, aber aktuellen Schätzungen zufolge könnte The Witcher IV im Jahr 2027 erscheinen.

The Witcher 4 ist ein Einzelspieler-Open-World-RPG von CD PROJEKT RED. Zu Beginn einer neuen Saga schlüpft ihr in die Rolle von Ciri, einer professionellen Monsterjägerin, und begebt euch auf eine Reise durch eine brutale Dark-Fantasy-Welt. Angetrieben von der Unreal Engine 5 soll es das bisher immersivste und ambitionierteste Open-World-Witcher-Spiel werden.