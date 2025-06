An mein geliebtes Phantom der Oper – Manga Review

„Paris, Ende des 19. Jahrhunderts. Im Opernhaus kursieren die wildesten Gerüchte über das Phantom der Oper. Als die Primadonna Carlotta sich eines Tages weigert, der nächsten großen Vorstellung aufzutreten, soll die junge Christine als Ersatz für sie einspringen. Seit dem Tod ihres geliebten Vaters hat sie jedoch Angst davor, solo vor einem großen Publikum zu singen. Da das berüchtigte Phantom bereits auf Christines Talent aufmerksam wurde, bietet er ihr an, ihr Gesangslehrer zu werden – doch nur unter der Bedingung, dass die Musik ihre einzige Liebe bleibt…“

Manga: „ An mein geliebtes Phantom der Oper „

Altersempfehlung: 13+

Veröffentlichung: erhältlich seit dem 15. Januar 2025

Preis: 7,50€

Ausstattung: Schwarz Weiß, nur in der Erstausgabe wird eine kleine Special Karte mitgeliefert

Über den Manga

Das Werk, welches auf den gleichnamigen Roman von Gaston Leroux inspiriert wurde, wird von der Mangakarin Mio Nanao neu interpretiert. Sie selbst hat bereits mit ihrem ersten Werk „Masshiro no Sekai“ (jap. für Schneeweiße Welt) in der Sonderausgabe von „Cheese!“ auf sich aufmerksam gemacht. Mit der Herausgabe ihres letztes Werkes „Verliebt in die Nacht“, stieg ihre Bekanntheit immer weiter. Ihr neustes Werk „An mein geliebtes Phantom der Oper “wird erst seit Januar 2025 unter dem Verlag TOKYOPOP veröffentlicht und umfasst zu dieser Zeit zwei Bände. Der erste Band umfasst dabei 192 Seiten.

Der Manga selbst beinhaltet die Geschichte der jungen Christine Daaé. Ihr Vater war ein berühmter Geiger, der berühmteste aus ganz Skandinavien. Er selbst versprach seiner Tochter auf dem Totenbett den Engel der Musik! Christine ist mit diesem Glauben an der Oper als Chormädchen aktiv und besitzt eine wunderschöne Gesangstimme. Zu bedauern ist nur, dass sie keine schauspielerischen Fähigkeiten besitzt, um ihre Gefühle, die seit dem Schicksalsschlag, wieder zum Ausdruck zu bringen. Doch nachdem sie schicksalhafter Weise die Hauptrolle in der nächsten Aufführung übernehmen soll, wird das Phantom immer aufmerksamer auf sie, sodass nach einer weiteren Begegnung klar wird, dass das Phantom ihr helfen kann, sich ihren Gefühlen klarer zu werden. Daher beschließt er ihr Lehrmeister zu werden. Die einzige Bedingung lautet dabei: Sie solle ihre Liebe nur der Musik widmen und niemanden von den Treffen oder ihn selber erzählen.

Eindruck

Der Manga ist, auch wenn er sich an dem Original inspirieren lässt, ein Werk voller neuer Eindrücke. Er baut eine direkt Verbindung zwischen der Protagonistin und dem Phantom auf. Des Weiteren verstehen die Charaktere, die im Hintergrund agieren, das Phantom nicht, sodass diese eine neue Vorstellung von dem negativ angesehen Charakteristiken bekommen können, auch wenn die Gerüchte, welche über ihn kursieren nicht weiter hinterfragt werden, sodass nur Christine mehr über ihn Erfahrung bringen kann.

Die Gefühle, die Christine für das Phantom hegt, werden bereits nach wenigen Seiten verdeutlicht. Nicht nur ist das Phantom wunderschön, sondern auch in vielen Bereichen der Unterhaltung talentiert, sodass das Ungleichgewicht bezüglich der nicht glanzvollen Christine ausgeglichen wird. Auch wenn die Geschichte einem relativ schnellen Tempo erzählt wird, entstehen dennoch unterhaltsame und mitfühlende Gefühle. Ebenfalls entsteht Spannung um das Geheimnis des Phantoms, wie zum Beispiel die Frage, was unterhalb der Maske, die es trägt, verborgen ist. Hinzuzufügen ist ebenfalls, dass das Phantom zu Beginn nicht für Christine nicht direkt interessiert, sondern nur für ihre musikalische Zukunft, sodass der Lesende weiterhin gespannt bleiben darf, ob sich in der Hinsicht Liebesgefühle entwickeln werden oder ob es doch zu einer Wendung auf beiden Seiten kommen wird.

Fazit

Das Werk spricht vor allem für seine wunderschönen Illustrationen. Jeder einzelne Charakter bekommt eine Aufgabe, sodass keine Szene überflüssig wirkt. Auch wenn Christine in dem Phantom eine väterliche Ersatzrolle sieht, wird schnell deutlich, dass dies nicht lange halten wird.

Der Mangaka stellt mit diesem Werk hervor, wie ein Liebesdrama zwischen einem abweisenden Mann und einer aufdringlichen Dame aufgebaut werden kann. Abschließend ist also hinzuzufügen, dass diese Werk dem nahekommenden Originalen, eine angenehme und wunderschöne Neuauflage entgegenbringt.

