Videospiele sind nicht nur ein beliebtes Hobby, sondern können auch echte Wertanlagen sein. Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist der Rekordverkauf einer originalverpackten Version von Super Mario Bros. für das NES. Diese wurde im August 2021 für unglaubliche 2 Millionen Dollar verkauft. Damit ist es das teuerste Videospiel der Welt.

Warum ist dieses Spiel so wertvoll?

Das 1985 erschienene *Super Mario Bros.* gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Spielen aller Zeiten. Doch der hohe Verkaufspreis hat weniger mit Nostalgie zu tun, sondern vielmehr mit dem Zustand des Spiels. Die versteigerte Kopie war noch **originalversiegelt** und in einem nahezu perfekten Zustand – eine absolute Rarität für ein so altes Spiel.

Auch Interessant: Millionenpreise für Retro-Games? Sammelklage in Kalifornien

Der Verkaufsprozess

Der Verkauf des Das teuerste Videospiel der Welt, fand über die Plattform **Rally** statt. Rally ist eine Investment-Plattform, die seltene Sammlerstücke, darunter Videospiele, Comics oder Oldtimer, kauft und in kleine Anteile aufteilt. Investoren können Anteile erwerben und später entscheiden, ob sie das Objekt behalten oder verkaufen. In diesem Fall stimmten die Anleger dem Verkauf der Super Mario Bros.-Kopie für 2 Millionen Dollar zu, was einen neuen Rekord aufstellte.

Das teuerste Videospiel der Welt – Der vorherige Rekord

Bemerkenswert ist, dass der Rekord für das teuerste Videospiel der Welt erst kurz zuvor gebrochen wurde: Im Juli 2021 wurde eine versiegelte Kopie von Super Mario 64 für 1,56 Millionen Dollar versteigert. Die Preise für seltene Retro-Spiele haben in den letzten Jahren stark zugenommen, was zeigt, dass sich Gaming-Geschichte in bares Geld verwandeln kann.

Hast du auch wertvolle Spiele zu Hause?

Dieser Rekordverkauf zeigt, dass alte Videospiele mehr als nur Erinnerungen wert sein können. Falls du also noch ein originalverpacktes NES- oder SNES-Spiel auf dem Dachboden hast, lohnt es sich vielleicht, den aktuellen Marktwert zu prüfen. Wer weiß – vielleicht sitzt du auf einem kleinen Vermögen!