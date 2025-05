EA Sport FC TOTS 2025 – Was bisher geschah

Am 25. April 2025 fiel der Startschuss für die mit Spannung erwartete Team of the Season (TOTS)-Kampagne in EA SPORTS FC 25. In dieser jährlich stattfindenden Aktion werden die herausragendsten Spieler:innen der aktuellen Saison gefeiert – basierend auf ihren außergewöhnlichen Leistungen im realen Fußball. Die TOTS-Items sind sowohl im beliebten Ultimate Team-Modus von EA SPORTS FC 25 als auch in EA SPORTS FC Mobile verfügbar.

Erste TOTS-Kader veröffentlicht: Ligue 1, Arkema Première Ligue und Eredivisie

Bis zum 2. Mai konnten Spieler:innen die ersten drei TOTS-Kader aus der Ligue 1, der Arkema Première Ligue (Frauen) und der Eredivisie erleben. Diese frühen Veröffentlichungen ermöglichten es den Fans, die besten Spieler:innen dieser Ligen in ihrem Ultimate Team zu integrieren und spezielle Momente nachzuerleben.

Bundesliga TOTS-Voting

Parallel zum TOTS-Start lief das Voting für das Bundesliga TOTS. Bis zum 28. April um 08:59 Uhr hatten Fans die Möglichkeit, ihren persönlichen Kader für das Team of the Season der Bundesliga online zu wählen. Die Abstimmung erfolgte direkt über die offizielle Website von EA SPORTS FC.

Wöchentliche TOTS-Releases & kompletter Zeitplan

Während der gesamten Kampagne werden wöchentlich neue TOTS-Kader vorgestellt, jeweils mit den besten Spieler:innen aus einer spezifischen Liga. Vom TOTS der Premier League, über die LALIGA, Serie A, bis hin zur Bundesliga ist alles dabei. Den vollständigen TOTS-Reveal-Zeitplan findest du auf der offiziellen EA SPORTS-Seite oder in unserer TOTS-Übersicht.

EA SPORTS FC Mobile: TOTS-Event live seit dem 29. April

Auch in EA SPORTS FC Mobile ist das TOTS-Event gestartet – und zwar am 29. April 2025. Das In-Game-Event begann mit dem TOTS der Ligue 1 sowie ausgewählten ICONs, gefolgt von wöchentlichen Kapiteln zu weiteren Top-Ligen wie der Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A und mehr.

Höhepunkt der Kampagne: Ultimate TOTS (UTOTS)

Zum Abschluss der Kampagne erscheint das heiß erwartete Ultimate TOTS (UTOTS). Dieses exklusive Team vereint die besten Spieler:innen aller veröffentlichten TOTS-Kader – die absolute Elite der Saison in EA SPORTS FC 25 Ultimate Team.

Hier ist dein überarbeiteter Text – zeitlich aktualisiert auf den heutigen Stand (19. Mai 2025) – und stilistisch sowie strukturell passend zum vorherigen, SEO-optimierten Artikel über EA SPORTS FC 25: Team of the Season (TOTS):

Zweite TOTS-Welle in EA SPORTS FC 25: Premier League, BWSL und EFL

02.05.25: Nach dem Start der TOTS-Kampagne am 25. April 2025 geht EA SPORTS FC 25 nun in die zweite Phase – und bringt neue Highlights für Fans des Ultimate Team-Modus. Ab sofort sind die Team of the Season-Kader der Premier League, der Barclays Women’s Super League (BWSL) und der English Football League (EFL) verfügbar.

Im Premier League TOTS stehen absolute Superstars im Rampenlicht: Mohamed Salah vom FC Liverpool und Erling Haaland von Manchester City gehören zu den Top-Picks dieser Auswahl. In der BWSL führt Khadija „Bunny“ Shaw das Team an – ihre überragende Saison für Manchester City Women wurde damit verdient gewürdigt. Im EFL-TOTS ist unter anderem Ao Tanaka vertreten. Der ehemalige Düsseldorfer hat sich mit starken Auftritten im Trikot von Leeds United für das TOTS empfohlen.

Auch in EA SPORTS FC Mobile: TOTS-Kampagne läuft auf Hochtouren

Seit dem 29. April 2025 ist die TOTS-Kampagne ebenfalls in EA SPORTS FC Mobile aktiv. Dort erscheinen wöchentlich neue Kapitel mit Fokus auf Top-Ligen wie der Premier League, Bundesliga, LALIGA, Serie A und mehr. Die Spieler:innen können sich auf spezielle Events, Belohnungen und ICONs freuen.

Krönender Abschluss: Das Ultimate TOTS (UTOTS) naht

Den Höhepunkt der gesamten Kampagne bildet das Ultimate TOTS (UTOTS). Dieses finale Team vereint die besten TOTS-Spieler:innen aus allen Ligen, die im Verlauf der Kampagne erschienen sind. Der Release des UTOTS wird in den kommenden Wochen erwartet – Fans sollten sich diesen Meilenstein nicht entgehen lassen.

EA SPORTS FC 25: Bundesliga, Frauen-Bundesliga und Süper Lig TOTS ab sofort verfügbar

09.05.25: Nach dem Auftakt der Team of the Season (TOTS)-Kampagne am 25. April 2025 geht EA SPORTS FC 25 nun in die nächste Phase – mit drei brandneuen TOTS-Kadern. Ab sofort stehen die besten Spieler:innen der Bundesliga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der Trendyol Süper Lig im Mittelpunkt.

Bundesliga TOTS: Harry Kane & Jonathan Tah unter den Stars

In der Bundesliga führt kein Weg an Harry Kane vorbei: Der englische Torjäger krönt seine Debütsaison beim FC Bayern München nicht nur mit zahlreichen Treffern, sondern auch mit seinem ersten Meistertitel – der gleichzeitig die 34. Meisterschaft des Rekordmeisters markiert. Ebenfalls im TOTS vertreten ist DFB-Verteidiger Jonathan Tah, der mit konstant starken Leistungen bei Bayer 04 Leverkusen überzeugt hat.

Frauen-Bundesliga TOTS: Pernille Harder mit verdienter Auszeichnung

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga zählt Pernille Harder vom FC Bayern München Frauen zu den herausragenden Spielerinnen der Saison. Ihre Leistungen sichern ihr einen verdienten Platz im diesjährigen TOTS.

Süper Lig TOTS: Victor Osimhen als Toptorjäger für Galatasaray

Der Star des Trendyol Süper Lig TOTS ist Victor Osimhen, der mit 24 Toren in 27 Spielen für Galatasaray Istanbul brilliert. Der ehemalige Serie-A-Star trägt maßgeblich dazu bei, dass Galatasaray derzeit mit acht Punkten Vorsprung die Liga anführt.

Neben diesen bekannten Namen sind viele weitere Spieler:innen in den neuen TOTS-Teams vertreten, die sich durch herausragende Leistungen in der Saison 2024/25 empfohlen haben.

Alles weitere zu EA FC findest du hier.

TOTS auch in EA SPORTS FC Mobile aktiv

Seit dem 29. April 2025 läuft die TOTS-Kampagne auch in EA SPORTS FC Mobile. In wöchentlichen Kapiteln folgen dort TOTS-Events zu weiteren Top-Ligen wie LALIGA, Serie A und mehr. Die Spieler:innen können sich auf neue Belohnungen, ICONs und Challenges freuen.

Serie A, NWSL & Euroselect jetzt verfügbar

16.05.25: Nach dem erfolgreichen Auftakt der TOTS-Kampagne in EA SPORTS FC 25 am 25. April 2025 geht das Event jetzt in die nächste Runde: Ab sofort stehen drei neue Team of the Season (TOTS)-Kader im Mittelpunkt – mit den besten Spieler:innen der italienischen Serie A, der National Women’s Soccer League (NWSL) sowie dem brandneuen Euroselect-TOTS mit Stars aus ganz Europa.

Serie A TOTS: Retegui & Bastoni führen italienische Elite an

Das Serie A TOTS wartet mit absoluten Top-Spielern auf. Besonders hervor sticht Mateo Retegui von Atalanta Bergamo, der in 34 Ligaspielen starke 31 Scorerpunkte sammeln konnte – eine herausragende Bilanz. Auch Alessandro Bastoni von Inter Mailand zählt zu den TOTS-Highlights: Der Innenverteidiger führt sein Team aktuell in einem spannenden Titelrennen gegen den SSC Neapel an. Beide Spieler gehören zu den gefragtesten Items im Ultimate Team-Modus dieser Woche.

NWSL TOTS: Chawinga, Marta & Banda im Fokus

In der US-amerikanischen NWSL wurde das Team of the Season mit geballter Offensivkraft ausgestattet. Temwa Chawinga (Kansas City Current) führt die Auswahl an, gefolgt von der legendären Marta (Orlando Pride), der sechsmaligen Weltfußballerin. Weitere starke Performances lieferten Sophia Wilson (Portland Thorns FC), Barbra Banda (ebenfalls Orlando Pride) und Croix Bethune (Washington Spirit). Das NWSL TOTS bringt frischen Wind ins Spiel und erweitert die Vielfalt im FUT-Kader.

Euroselect TOTS: Europas Beste in einem exklusiven Team

Das neu eingeführte Euroselect-TOTS ist ein echtes Highlight der Kampagne. Hier finden sich herausragende Spieler aus verschiedenen europäischen Ligen wieder. Der unbestrittene Star: Xherdan Shaqiri, der nach seiner Rückkehr zum FC Basel eine beeindruckende Saison spielt – mit 38 Torbeteiligungen in 32 Ligaspielen. Der FC Basel dominiert dank Shaqiri aktuell die Credit Suisse Super League und steht mit komfortablem Vorsprung an der Tabellenspitze.

TOTS in EA SPORTS FC Mobile

Auch in EA SPORTS FC Mobile ist das TOTS-Event seit dem 29. April 2025 live. Neben dem Auftakt mit der Ligue 1 und mehreren ICONs folgen nun wöchentliche Kapitel, in denen weitere Top-Ligen wie die LALIGA, Serie A, Bundesliga und mehr im Mittelpunkt stehen. Das Event bietet mobile Spieler:innen zahlreiche Belohnungen und neue Herausforderungen.

Ausblick

Insgesamt stehen nun noch sieben TOTS Teams aus. Darunter die Ligen LALIGA, Liga Portugal, Liga F Saudi Pro, MLS. Auch fehlt noch das Rest der Welt TOTS sowie das lang ersehnte Ultimate TOTS, welches am 06.Juni 2025 präsentiert wird.

Auch Interessant: 5 Tipps für deine MyPlayer-Karriere in NBA 2K25