Star Citizen Con42 2025 – Game2Gether live vor Ort!

Die Star Citizen Con42 2025 wird DAS Community-Event des Jahres – und Game2Gether ist mittendrin statt nur dabei! Am 17. Mai verwandelt sich die Willy-Brandt-Halle in Mühlheim am Main in ein Mekka für Space-Fans, Orgas, Technik-Enthusiasten und Entwickler – und wir freuen uns riesig, euch am Stand 3 zu begrüßen!

Meet & Talk mit Creatoren – und uns!

Auf der Con triffst du nicht nur jede Menge Gleichgesinnte – sondern auch Creator-Legenden wie Knebel, Taavi Spectre, Vi5E, Ulinator und viele weitere, die spontan vorbeischauen.

Ich selbst – Star Citizen Proof – bin gemeinsam mit Taavi Spectre als Reporter für Game2Gether unterwegs. Wenn du über Builds, Patch 4.1.1 oder die verrückten Schiffs-Designs philosophieren willst: Sprich uns einfach an!

Stand 3: Game2Gether + Dolus + Thrustmaster = Technik-Feuerwerk!

Zusammen mit Thrustmaster und der Piraten-Orga Dolus erwartet dich bei uns ein Stand voller Highlights:

🎮 Gaming-Rigs, auf denen du Star Citizen live spielen kannst

👀 Tobii Eye Tracker zum Ausprobieren

🛠️ Exklusive Thrustmaster-Hardware

🎁 Giveaways, Community-Aktionen und alles rund um Game2Gether.de

Außerdem zeigen wir, wie sich Hardware und Spielspaß perfekt verbinden lassen – und laden dich zum Testen, Staunen und Fachsimpeln ein.

Unsere Sponsoren – geballte Technik-Power

Ein fettes Dankeschön geht an unsere Partner und Sponsoren, die dieses Erlebnis möglich machen:

Memory PC

NZXT

JBL

AMD

AOC

Sapphire

Thrustmaster

und natürlich: Dolus – unsere Piraten im Verse!

Zusätzlich findest du auf der Con auch viele andere bekannte Namen aus der Hardware- und Gaming-Welt – Wirf einfach einen Blick auf den offiziellen Lageplan der Con42.

Chaos, Panels & Quantum Travel – der Con-Zeitplan

🗓 Freitag, 16. Mai:

Bar Citizen! Der inoffizielle Auftakt der Con – gemütlich, feierlich, mit Drinks & Talk. Komm vorbei und stoß mit uns an!

🗓 Samstag, 17. Mai – Das Programm in Kürze:

12:00 Uhr – Einlass

13:00 Uhr – Offizielle Eröffnung

13:30 Uhr – Content Creator Panel (Spoiler: Es wird chaotisch)

15:30 Uhr – Interview mit Will Weissbaum

16:30 Uhr – Jared Huckaby (Disco Lando) auf der Bühne

(Disco Lando) auf der Bühne 20:00 Uhr – CIG Main Panel mit Thorsten Leimann & Jared Huckaby

mit 21:30 Uhr – Siegerehrungen & Danksagung

Brian Chambers ist übrigens auch vor Ort – allerdings wie im Quantum: Er ist da, aber wann genau? Überraschung!

Fazit: Sei dabei – und finde uns auf Stand 3!

Ob als Spieler, Fan, Orga-Leiter oder Neugieriger: Die Star Citizen Con42 2025 wird laut, lustig und legendär. Und wenn du schon da bist – schau bei uns vorbei!

Wir freuen uns auf Gespräche, Feedback und viele schöne Begegnungen direkt am Game2Gether-Stand.

Hier findest du noch den Teaser zum Event:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Werde ein Citizen und erstelle deinen Account mit diesem Referral-Link.

Verwandte Inhalte zu Star Citizen:

Star Citizen 4.1.1 News

Der neue Greycat MTC ist da

Citizen Con Recap von Dolus

Item Recovery – Fortschritt?

Alle News zu Star Citizen

🔥 Die beste Hardware für Star Citizen – meine Empfehlungen: