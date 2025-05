MindsEye: Ein Kinoreifes Sci-Fi-Action-Adventure 

Das mit Spannung erwartete Sci-Fi-Action-Adventure MindsEye vom neuen Studio Build A Rocket Boy, unter der Leitung von GTA-Veteran Leslie Benzies, erscheint am 10. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store. Der neu veröffentlichte Trailer gewährt erstmals tiefere Einblicke in das Gameplay, die fesselnde Story-Kampagne und das innovative Game Creation System.

Cinematic Story trifft Gameplay-Freiheit: Das ist MindsEye

In MindsEye erleben Spieler eine cineastische Einzelspieler-Kampagne in der futuristischen Metropole Redrock. Als Ex-Soldat Jacob Diaz, der von mysteriösen Erinnerungen und einem experimentellen MindsEye-Implantat geplagt wird, tauchen Spieler in eine dystopische Verschwörung ein. Eine abtrünnige KI, korrupte Konzerne und ein außer Kontrolle geratenes Militär bedrohen die Menschheit.

Dank der Unreal Engine 5 beeindruckt MindsEye mit realistischer Grafik und filmreifer Inszenierung, die die intensive Story eindrucksvoll in Szene setzt.

Game Creation System: Erstelle deine eigenen Abenteuer

Ein besonderes Highlight ist das Game Creation System. Ein einfach zu bedienendes Tool, mit dem Spieler eigene Missionen, Spielmodi oder komplett neue Szenarien innerhalb der Welt von MindsEye erstellen können. Ob rasante Straßenrennen durch die neonbeleuchteten Gassen von Redrock oder taktische Stealth-Missionen in Industrieanlagen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das System nutzt dieselben Tools, die auch das Entwicklerteam verwendet. So entstehen nicht nur Community-Inhalte, sondern auch regelmäßige Premium-Updates von Build A Rocket Boy selbst – inklusive neuer Missionen, Herausforderungen und Assets.

Regelmäßige Premium-Inhalte & Langzeitmotivation

Um die Langzeitmotivation hoch zu halten, wird MindsEye monatlich mit neuen Premium-Inhalten versorgt – sowohl von der Community als auch direkt vom Studio. Dieses kontinuierliche Update-System macht MindsEye zu einem dynamischen Erlebnis, das weit über den Launch hinaus wächst.

Leslie Benzies, Gründer und Game Director bei Build A Rocket Boy, sagt dazu:

„MindsEye ist unser Herzensprojekt. Wir wollten eine immersive Story erschaffen – aber auch ein System, das Spielern kreative Freiheit gibt. MindsEye ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Plattform für unendliche Abenteuer.“

Release, Vorbestellung & Deluxe-Boni

MindsEye erscheint am 10. Juni 2025 zum Preis von 59,99 € in der Standard Edition – inklusive kostenlosem Upgrade auf die Deluxe Edition für alle Vorbesteller. Die Deluxe Edition bietet zusätzlich einen Premium Pass, exklusive kosmetische Inhalte und das „Exotic Pack“.

