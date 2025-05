LEC Spring Season 2025: Karmine Corp dominiert

Die Regular Season des LEC Spring 2025 ist beendet. In einem spannungsgeladenen letzten Spieltag haben sich die sechs besten europäischen Teams ihre Startplätze für die Playoffs gesichert oder zumindest fast. Denn am heutigen Abend kommt es um 20:00 Uhr zu einem entscheidenden Tie-Breaker zwischen Team Vitality und Team Heretics. Der Tie-Breaker klärt, welches Team als letztes den Sprung in die K.o.-Phase schafft. Das Match könnt ihr euch hier anschauen.

LEC Spring Season 2025: Das Team der Stunde

An der Spitze der Tabelle steht wenig überraschend der aktuelle Winter Split Champion, das französische Team, Karmine Corp. Das Team um Starspieler Caliste dominierte die Liga und setzte sich mit starken Teamfights, koordiniertem Macro-Play und überragender Individualleistungen an die Spitze der LEC. Sie beenden die Regular Season mit einer Bilanz von 8-1, die ihnen damit eine gute Ausgangslage im Upper Bracket verschafft.

Fnatic sichert sich mit Platz 2 ebenfalls eine solide Position. Mit einer Bilanz von 7-2 geht das Team in die Playoffs. Das traditionsreiche Team präsentierte sich während des Splits konstant und genauso stark wie im letzten Split. Besonders das Zusammenspiel zwischen dem deutschen AD-Carry Upset und seinem Supporter Mikyx, welcher von G2 Esports zu Fnatic wechselte, brachte die gegnerischen Botlanes zum Verzweifeln.

Movistar KOI landet mit einer Bilanz von 6-3 und einem sehr starken Split auf dem 3. Platz.

Der 4. Platz geht an niemand Geringeren als G2 Esports, den Rekordmeister der Liga. Auch wenn G2 mit dieser Platzierung nicht gänzlich zufrieden sein dürfte (Bilanz 5-4), bleibt das Team in den Playoffs stets ein gefährlicher Gegner, vor allem im Best-of-Format.

Die Chance auf eine Revanche gegen KC (Karmine Corp) dürfte G2 enorm motivieren.

Das größte Comeback jedoch lieferte GIANTX.

Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass das Team den Sprung in die Top 6 schaffen würde, doch mit einem beeindruckenden Schlussspurt am letzten Spieltag sicherten sie sich noch Platz 5 (Bilanz 4-5) und damit den Einzug ins Lower Bracket der Playoffs.

Wer schafft es noch in die LEC Spring Season Playoffs?

Nun bleibt nur noch eine Frage offen: Wer schnappt sich den sechsten und letzten Playoff-Platz? Team Vitality oder Team Heretics? Beide Teams lieferten sich eine enge Saison, doch nur einer wird heute Abend weiterträumen dürfen. Der Tie-Breaker verspricht Nervenkitzel pur, denn es geht nicht nur um Prestige, sondern um die Chance auf den LEC Spring Titel.

Die Playoffs selbst werden in einem Double Elimination Bracket ausgetragen.

Die Top 4 der Regular Season, also Karmine Corp, Fnatic, Movistar KOI und G2, starten im Upper Bracket.

GIANTX und der Sieger des Tie-Breakers starten hingegen im Lower Bracket.

Eine frühe Niederlage bedeutet in den Playoffs nicht sofort das Aus, doch Fehler dürfen sich die Teams kaum erlauben.

Top 2 Teams winken internationale Turniere

Als zusätzlicher Anreiz winkt nicht nur der Titel des LEC Spring Champions, sondern auch die Qualifikation für zwei internationale Events: das prestigeträchtige Mid-Season Invitational (MSI) sowie die Teilnahme am Esports World Cup, bei denen sich Europas Elite mit den besten Teams der Welt messen darf. Die europäischen Fans warten bereits seit 2019 auf einen internationalen Erfolg. Letzter europäischer Sieger des MSI wurde G2 Esports.

Egal wie der Tie-Breaker heute ausgeht, fest steht: Die LEC Spring Playoffs versprechen spektakuläres League of Legends auf höchstem Niveau.

Nicht nur League of Legends wird Teil des Esports World Cup sein sondern auch Counter-Strike 2.

