Counter-Strike 2: Team Vitality gewinnt BLAST Rivals 2025

Team Vitality und Counter-Strike 2, das passt wie die Faust aufs Auge. Das Turnier BLAST Rivals 2025 Season 1 hat gehalten, was es versprochen hat: Hochspannung, taktische Meisterleistungen und ein packendes Finale, welches in einem 5. Spiel entschieden werden sollte. Mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg gegen die Falcons sicherte sich Vitality nicht nur den Titel, sondern baut seine beeindruckende Siegesserie weiter aus.

Acht Teams kämpfen um den BLAST Rivals Erfolg

Das Turnier startete mit einem starken Teilnehmerfeld: Mouz, Faze, Spirit, Wildcard, PaiN, FlyQuest, Falcons und natürlich Vitality – acht Organisationen, die derzeit zu den besten der Welt gehören. Schon früh kristallisierte sich heraus, wer für den Titel in Frage kommt.

Im Viertelfinale setzte sich Mouz mit 2:0 gegen Faze durch, während Spirit gegen Wildcard ebenfalls mit 2:0 souverän ins Halbfinale einzog.

Das erste Halbfinale gewannen die Falcons gegen Mouz mit 2:0 und zeigten dabei eine starke Teamleistung, welche die Hoffnungen auf einen Turnier-Erfolg befeuerte.

Im zweiten Halbfinale stand das Duell Vitality gegen Spirit an. Team Spirit war motiviert, den aktuellen Champion des IEM Melbourne zu stürzen und die beeindruckende Siegesserie von Vitality zu beenden. Das französische Team ließ allerdings keine Zweifel aufkommen: Mit einem 2:0-Erfolg zogen sie ins Finale ein – erneut gegen die Falcons.

Wieder ein episches Finale zwischen Vitality und Falcons

Das Finale begann mit einem starken Auftakt der Falcons auf der Map Inferno, die sie mit 13:9 für sich entschieden. Doch Vitality reagierte eiskalt: Auf Dust 2 dominierten sie mit 13:6, ebenso wie auf der Map Train, welche sie ebenfalls mit 13:6 gewannen. Vitality führte nun mit 2:1 und musste nur noch die nächste Map gewinnen, damit der Titel sicher ist. Doch auch die Falcons zeigten, dass sie ein absolutes Spitzenteam sind und schlugen mit 16:14 zurück.

Das Finale musste also wieder durch ein Game 5 entschieden werden.

Wie auch schon im letzten Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams sollte der alles entscheidende Moment und der damit verknüpfte Finalsieg auf der Map Nuke stattfinden. Vitality spielte fokussiert, diszipliniert und zeigte, wieso dieses Team an der Spitze von Counter-Strike 2 steht. Mit einem überzeugenden 13:8 auf der finalen Map holte sich das französische Spitzenteam, wie auch schon einige Tage zuvor bei den IEM in Melbourne, den Turniersieg.

MVP und historische Siegesserie

Zum MVP des Finales wurde erneut Mathieu „ZywOo“ Herbaut gekürt. Mit seiner Leistung unterstrich der Superstar wieder einmal mehr, warum er derzeit als einer der besten CS2-Spieler der Welt gilt.

Mit dem Titelgewinn bei den BLAST Rivals 2025 Season 1 feiert das französische Top-Team seinen 25. Sieg in Folge und den fünften Turniersieg hintereinander – eine Serie, die ihresgleichen sucht. Diese Serie wird nur von dem schwedischen Team Ninjas in Pyjamas (60 Siege in Folge) getoppt.

Sollte das Team von Vitality allerdings weiterhin in einer so bestechenden Form sein, könnte dieser historische Rekord schon bald gebrochen werden.

Nächster Halt: IEM Dallas 2025

Lange ausruhen können sich die Teams jedoch nicht. Die Vorbereitungen auf die IEM Dallas 2025 laufen bereits auf Hochtouren. Ob Team Vitality seine historische Siegesserie auch dort fortsetzen kann, bleibt mit Spannung abzuwarten. Die Konkurrenz ist heiß auf Revanche – allen voran die Falcons.

Einen Rückblick auf das historische Finale der IEM Melbourne 2025 findet ihr hier: