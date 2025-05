LEC Playoffs: Spannung pur und eine kleine Überraschung

Die LEC Playoffs des Spring Splits 2025 haben ihren Auftakt gefeiert und gleich in der ersten Runde bekamen die Fans Dramatik pur geboten. G2 Esports setzte sich im Klassiker gegen Fnatic mit 3:1 durch, während der amtierende Winter-Champion Karmine Corp eine herbe Enttäuschung gegen Movistar KOI hinnehmen musste. Beide Verlierer müssen nun den Weg durch das Lower Bracket antreten.

G2 vs. Fnatic in den LEC Playoffs

Die Serie zwischen G2 Esports und Fnatic begann mit einem Paukenschlag: Fnatic dominierte das erste Spiel auf ganzer Linie. Mit aggressiven Rotationen und klarem Gameplan setzte das Team ein Ausrufezeichen und ging verdient mit 1:0 in Führung. Doch dann schlug G2 zurück und das mit Nachdruck.

In Game 2 zeigte G2, warum sie als eines der besten Teamfight-Teams Europas gelten. Das Spiel fing ausgeglichen an, kippte allerdings relativ schnell in die Richtung von G2 Esports, die dann das gesamte Match dominierten und somit das 1:1 sicherten.

Das dritte Spiel war an Dramatik kaum zu überbieten: Fnatic lag lange komfortabel in Führung, baute einen 6.000 Gold-Vorsprung auf und schien das Spiel unter Kontrolle zu haben. Doch ein einziger Fehltritt von Fnatic Toplaner Oscarinin genügte G2, um das Blatt zu wenden. Mit einem perfekten Catch und einem parallel erfolgten Push auf der Midlane riss G2 das Steuer herum und zerstörte die Basis von Fnatic. Fnatic verlor das Game und G2 Esports hatte nun die Möglichkeit, die Series für sich zu entscheiden.

Game 4 war lange ausgeglichen, doch wie schon in den Spielen zuvor war es G2, das in den entscheidenden Momenten kühler und präziser agierte. Wieder entschieden die besseren Teamfights von G2 das Spiel und damit auch die Serie. Mit dem 3:1-Sieg zieht G2 Esports ins Upper-Bracket-Halbfinale ein.

Karmine Corp verliert Fünf-Spiel-Krimi

Im zweiten Match der LEC Playoffs kam es zur nächsten großen Geschichte: Karmine Corp, der Winter-Split-Champion, unterlag Movistar KOI mit 2:3. Das erste Game wurde komplett von MKOI dominiert und KC hatte keine Chance, in das Spiel zu kommen.

Game 2 sollte ein absolutes Highlight werden. Erst erarbeitete sich KC einen 5.000 Gold-Vorteil nach 10 Minuten und war in einer hervorragenden Ausgangsposition, doch MKOI schlug zurück, drehte das Spiel und war nun selbst mit 6.000 Gold in Führung. Zuschauer, die schon weggeschalten haben, sollten ein weiteres Comeback verpassen. Viele individuelle Fehler seitens MKOI führten dazu, dass KC wiederum einen 6.000 Gold-Lead aufbauen konnte und das Spiel nun beendete. Alles in allem war diese Partie von Fehlern beider Teams geprägt.

Game 3 wurde von MKOI dominiert und somit konnte sich der vermeintliche Außenseiter einen Matchpoint erarbeiten.

Den Matchpoint konnte MKOI dann allerdings nicht nutzen, KC glich aus und mit dem Stand von 2:2 ging es in das entscheidende 5. Match des Best-of-Fives.

Nach einem schwachen Draft von KC und einem gut ausgeführten Gameplan von MKOI, sicherte sich das Team um AD Carry Supa den überraschenden Einzug in das Upper Bracket.

So gehen die LEC Playoffs weiter

Im Upper Bracket kommt es nun zum Duell G2 Esports vs. Movistar KOI, zwei Teams mit klarer Vision und Momentum. Im Lower Bracket kämpfen GIANTX gegen Karmine Corp und Team Heretics gegen Fnatic ums Überleben. Für alle vier ist jeder Fehler ab jetzt fatal.

Die LEC Playoffs beweisen einmal mehr: In Europas Königsklasse ist nichts sicher – außer Spannung auf höchstem Niveau.

Alle Spiele der LEC könnt ihr unter anderem bei LoL Esports anschauen.

